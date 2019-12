iPhone 2021: sparisce la porta Lightning a favore di uno smartphone full wireless

Non sono passati molti mesi dalla presentazione degli ultimi iPhone e già si inizia a parlare non degli smartphone del prossimo anno, ma di quelli che vedremo solo nel 2021. Circolano già in rete alcuni primi rumor proprio su questa line-up di dispositivi di Apple che vedremo tra due anni e che, come vi descriveremo tra poco, potranno beneficiare di una novità alquanto importante.

Ricordiamo che quanto scriveremo in questo articolo è basato unicamente su dei rumor circolanti in rete: per nessuna di queste informazioni si ha la certezza che riguardino per davvero gli iPhone del 2021, specie considerando la distanza temporale che ci separa da questi modelli. Osserviamo, quindi, quale potrebbe essere la grande novità in dirittura di arrivo.

Gli iPhone del 2021 non avranno nessuna porta e saranno ‘full wireless’

Quanto stiamo scrivendo adesso proviene dalle dichiarazioni di Ming-Chi Kuo, uno dei più celebri analisti riguardanti i dispositivi prodotti da Apple. Nello specifico, come abbiamo introdotto poc’anzi, pare che egli si concentri sugli iPhone del 2021, focalizzando l’attenzione su una feature non per nulla scontata: la line-up di iPhone del 2021 non avrà nessuna porta di ricarica.

Le ragioni sono presto dette: Apple potrebbe scegliere di lanciare modelli di smartphone completamente wireless. Tale tecnologia sarebbe utilizzata sia per la ricarica degli iPhone, sia per il trasferimento dei dati da/verso una sorgente esterna come un PC, per fare un esempio. Si tratta di un’innovazione non da poco e che si tradurrebbe “nell’abbandono dell’idea di adottare la porta Type-C” sui futuri modelli dell’azienda di Cupertino.

Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta?

È evidente che fare questo cambio di passo non è cosa di poco conto. Fin dal primo iPhone, Apple si è basata su un connettore fisico e, a partire dal 2013, è entrato in gioco l’attuale connettore Lightning. Per certi versi, invece, gli iPhone sono sempre più indipendenti da un ambiente PC e, di conseguenza, la necessità di avere una connessione fisica sta lentamente diminuendo.

Un altro cambiamento radicale è riscontrabile nelle aziende produttrici di accessori dedicati. Tutte queste realtà, infatti, dovranno confrontarsi con la possibile scelta di Apple e, di conseguenza, potrebbero essere costrette a modificare radicalmente il modo con cui operano attualmente. Insomma, in futuro ci aspetteremo di avere informazioni più certe, le quali sapranno chiarire meglio la questione.