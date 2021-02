Infinix Smart 5: ufficiale lo smartphone low cost per l’intrattenimento multimediale

Dopo il modello dello scorso anno, il gruppo cinese Transsion Holdings ha presentato, partendo dall’India, il successivo smartphone low cost Infinix Smart 5 basato sull’hardware del modello Infinix Hot 10 Play, e animato da Android Go (10) sotto l’interfaccia proprietaria XOS 7.

Vivace nelle sue tante colorazioni messe a disposizione (Aegean Blue, Obsidian Black, Purple, Morandi Green), l’Infinix Smart 5 pone la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0), nel notch a V, posto in cima al display LCD IPS da 6.82 pollici, risoluto in HD+ secondo un aspect ratio a 20,5:9, molto luminoso (440 nits di picco), esteso sul 90,66% di screen-to-body.

Il retro, in plastica, pone all’interno del bumper, in assetto a L rovesciata, assieme a un Flash LED e a un cerchietto con la scritta AI, una dual camera, da 13 (principale, f/1.8) + 2 (profondità) megapixel: non manca, nella porzione alta del retroscocca, uno scanner fisico circolare per la scansione delle impronte digitali, con cui sbloccare il telefono, proteggere app e dati, e autorizzare gli acquisti online.

Come motore dell’Infinix Smart 5 risulta messo a regime l’octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G25, in tandem con la GPU PowerVR GE8320 da 650 MHz: l’unico assetto mnemonico prevede 2 GB di RAM e 32 GB di storage, comunque espandibile via slot dedicato per microSD di ulteriori 512 GB. Tra le connettività di bordo, spicca il Dual SIM per il 4G, il Wi-Fi n, il Bluetooth, il GPS, il jack da 3.5 mm, ed una microUSB.

La batteria, caricabile a 10W, arriva a 6.000 mAh, risultando in grado di garantire una tempistica di stand-by pari sino a 50 giorni: come uso concreto, invece, si arriva a 155 ore di playing musicale, 23 ore di riproduzione video o di web surfing col browser, 53 ore di telefonate in 4G, o 14 ore di gaming. Per l’acquisto, l’Infinix Smart 5 risulta attualmente prezzato promozionalmente a 7.199 rupie, pari a circa 81 euro.