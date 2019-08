Infinix S4 2.0: in arrivo lo smartphone entry level ora più potente e multimediale che mai

Infinix, brand low cost della galassia cinese Transsion Holdings (assieme ai brand Tecno Mobile, Spice, ed Itel), onde mettere in pratica i feedback ed i suggerimenti recepiti dai propri fan in merito al pur apprezzato Infinix S4, ha presentato una versione aggiornata dello stesso, migliorata sia sotto il profilo computazionale, che in ambito fotografico.

Il frontale dell’Infinix S4 2.0 si presenta sempre con un delicato notch a V (quindi waterdrop) in alto, nel vetro 2.5D, leggermente curvo ai bordi, del frontale, lasciando al retro il compito di ospitare uno scanner tradizionale per le impronte, il Flash quad LED e, sopra quest’ultimo, una multi-camera. Esteso sull’89% del lato A, il display LCD IPS da 6.21 pollici profonde la risoluzione HD+ sull’aspetto panoramico a 19.5:9, offrendo spazio a sufficienza per lo scrolling dei contenuti testuali (in verticale) o (in orizzontale) per la visione dei video, confortati dalla buona densità d’immagine (271 PPI) e dall’ottima luminosità messa in campo (500 nits).

Nella selfiecamera, da 32 megapixel (f/2.0), adibita anche al Face Unlock (previo riconoscimento di 1.024 punti facciali), è stato esteso – in dimensioni – il sensore fotografico, introdotto l’AI Beauty (basato su 256 tratti facciali), migliorato lo scatto con poca luce (sia mediante il display flash che accorpando 4 pixel in 1), con l’intelligenza artificiale chiamata a garantire anche una buona modalità HDR e Ritratto.

Sul retro, invece, la tripla fotocamera, da 13 (messa a fuoco con rilevamento fasico) + 8 (ultragrandangolo a 120°) + 2 (per la profondità) megapixel beneficia dell’intelligenza artificiale nell’abbellimento degli scatti, nel riconoscimento di 8 scene per i setting automatici, e nella possibilità di regolare a piacimento, a scatto avvenuto, il livello di profondità da conferire all’effetto Bokeh.

Rispetto alla versione originale, targata Aprile 2019, rimangono intoccabili il processore octacore (2.0 GHz) Helio P22 e la scheda grafica PowerVR GE8320, ma a crescere sono le memorie, visto che, rispetto al modello standard ancora in vendita, quello nuovo porterà la RAM da 3 a 4 GB, e lo storage espandibile (256 GB max) da 32 a 64 GB.

Squadra che vince non si cambia, e così l’array delle connettività (Dual SIM, 4G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0 LE con A2DP, GPS con A-GPS, jack da 3.5 mm con Radio FM) è risultato confermatissimo, come pure la batteria, da 4.000 mAh (caricabile via microUSB 2.0 ed assistita dal risparmio energetico AI Smart Power Management), ed il sistema operativo, Android Pie 9.0 sotto personalizzazione proprietaria Cheetah XOS 5.0, particolarmente votata al multitasking, con richiami facili per gli screenshot, l’agevolazione del gaming, o della lettura riposante.

Cadenzato nelle colorazioni Nebula Blue, Space Grey, e Twilight Purple, l’Infinix S4 2.0 esordirà in commercio in India, nel locale giorno dell’indipendenza (17 Agosto), promozionalmente a circa 113 euro (8.999 rupie), ovvero a quanto ora è listata la variante entry level da 3+32 GB.