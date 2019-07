Iliad: l’SMS che propone la ricarica gratis da 50 euro è una truffa

Gli utenti Iliad di recente stanno segnalando l’arrivo di SMS un po’ particolari. Il messaggio in questione chiede ai clienti del gestore telefonico francese di effettuare una ricarica e gratuitamente avrebbero ricevuto un bonus di 50 euro sul credito telefonico. Tutto ciò, però, è una truffa.

L’SMS spiegava che la ricarica andava fatta entro 48 ore, perché altrimenti sarebbe terminata l’offerta, ed online, dunque sul sito internet. Iliad ha già comunicato che non erano loro i mittenti di quegli SMS e spiega che dunque si tratta di una truffa.

Iliad: la truffa dei call center

Non è la prima volta che la popolarità di Iliad viene utilizzata per agguantare persone da truffare. Infatti, la settimana scorsa, ad esempio, c’erano dei falsi call center che si spacciavano per dipendenti del noto gestore telefonico. Offrivano “contratti” falsi, senza alcuna autorizzazione. Quindi, in quel caso, rubavano soldi, mentre con l’SMS l’obiettivo è raccogliere dati.

Nel testo del messaggio, infatti, c’è un link cliccabile che porta ad una pagina web che apparentemente è identica a quella di Iliad, ma è gestita da un gruppo di criminali. La pagina presenta una serie di spazi appositi per far inserire i dati agli utenti.

Le persone che non sanno della truffa, inseriscono i dati veritieri. Una volta completato tutto, non si avrà nessuna ricarica, non si avrà il bonus dei 50 euro e, in più, i dati raccolti saranno venduti nel dark web, la sezione del web che non può essere visualizzata con i normali browser, come Google Chrome e Mozilla Firefox. Sicuramente, si perderanno dei soldi, perché tra quei dati ci saranno anche le credenziali del proprio conto corrente, dal quale si dovevano scalare i soldi per la ricarica. La prima cosa da ricordare è che nessun operatore regala 50 euro ad ogni singolo utente, e poi l’url presenta delle minime differenze rispetto a quello originale (a volte anche un punto o un trattino).