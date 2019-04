Iliad Flash 70 GB: ecco la nuova offerta (a tempo limitato) proposta a 9.99 euro al mese

È da un po’ di tempo che non si sente parlare molto di Iliad, il nuovo operatore francese che ha dato una decisa scossa al mercato della telefonia mobile. Da quando Iliad opera in Italia, gli operatori telefonici tendono ad offrire bundle sempre più corposi ad un prezzo decisamente più contenuto rispetto al passato (anche recente).

Approfittando, forse, del silenzio di questi ultimi mesi, pare che l’operatore francese abbia deciso di dare una temporanea rinfrescata al proprio bouquet di offerte introducendone una nuova di zecca. Si tratta dell’offerta Iliad Flash che, come suggerisce il nome, è un’offerta a tempo limitato. Procediamo con ordine, quindi, elencando tutte le caratteristiche di questo piano tariffario.

Iliad Flash propone un numero a dir poco esagerato di giga

Osservando questa offerta, visibile sul sito ufficiale dell’operatore francese, risaltano immediatamente le soglie di traffico concesse all’utente:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali ed internazionali, verso specifici paesi (ad esclusione di quelle a pagamento)

verso tutte le numerazioni nazionali ed internazionali, verso specifici paesi (ad esclusione di quelle a pagamento) SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali (ad eccezione di specifici SMS a pagamento)

verso tutti i numeri mobili nazionali (ad eccezione di specifici SMS a pagamento) 70 GB di traffico dati da utilizzare sul suolo nazionale (oltre ad un piccolo bundle di 5 GB da utilizzare sul suolo europeo)

Chi volesse aderire a questa offerta dovrà versare un canone mensile pari a 9.99 euro oltre ad un contributo per l’acquisto della SIM pari a 9.99 euro. L’offerta risulta attivabile sia dal sito ufficiale dell’operatore, sia da una tra le tante SIMbox sparse sul territorio nazionale: in ogni caso, l’acquisto è da perfezionare con una carta magnetica (Bancomat, PostePay, carta di credito, ecc…) senza possibilità di procedere all’acquisto via contanti (le ricariche possono essere fatti con denaro fisico presso i punti SisalPay, ad esempio).

Si tratta di un’offerta temporanea che non sarà disponibile per troppo tempo. Come è possibile vedere dall’homepage del sito Iliad, un contatore indica il tempo rimanente alla scadenza dell’offerta (fissata al prossimo 15 Aprile) dopo il quale non sarà più possibile procedere all’attivazione del piano tariffario in questione.

Iliad Flash non introduce troppi fardelli tra i termini e le condizioni

Anche questa offerta dell’operatore telefonico francese segue la filosofia a cui Iliad ha abituato tutti gli utenti. Non sono previsti, infatti, costi per il recesso dall’offerta e la maggior parte dei servizi di telefonia è inclusa senza che l’utente debba intervenire in qualche modo (hotspot, navigazione in 4G, segreteria telefonica, avviso di chiamata, controllo dei consumi, ecc…). Solo il trasferimento di chiamata è un servizio a pagamento, soggetto alle tariffe standard, visualizzabili direttamente sul sito dell’operatore telefonico.