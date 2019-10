Iliad debutta nella classifica dei "100 Most Influential brands" (superando Fastweb da subito)

È passato quasi un anno e mezzo dal lancio di Iliad in Italia e, di sicuro, ciò ha creato non poco scompiglio nel mercato della telefonia mobile (è giunta notizia che, in questi ultimi tempi, i clienti siano diventati più di 4 milioni). La strategia aziendale di Iliad, focalizzare sul proporre poche offerte a basso costo e, soprattutto, assolutamente trasparenti, ha certamente ripagato nel tempo. Ricordiamo, infatti, che Iliad non hai rimodulato nessuna delle proprie promozioni, cosa non da poco soprattutto al giorno d’oggi.

Il successo dell’operatore francese è confermato a maggior ragione da un nuovo risultato che esprime bene il percorso portato avanti nel corso di questo anno e mezzo. Esso, infatti, è diventato uno dei brand più influenti in Italia.

Iliad diventa uno tra i brand più conosciuti in Italia superando Fastweb

Ad intervalli regolari, l’istituto di sondaggistica Ipsos conduce una ricerca volta a stilare una particolare classifica nota come ‘100 Most Influential Brands’. Esattamente come potrete aspettarvi, in questa classifica entrano di diritto i brand che, in Italia, sono particolarmente influenti ed Iliad è entrata a farne parte divenendo il 64esimo marchio più apprezzato nel nostro paese (la classifica comprende 100 posizioni).

Già questo risultato potrebbe bastare per affermare con decisione il successo maturato dall’operatore francese, ma c’è di più. Analizzando con attenzione la classifica, possiamo notare che Iliad ha già superato Fastweb, un operatore italiano presente da anni nel nostro paese (per maggior chiarezza, vi informiamo che esso occupa l’80esima posizione).

Gli altri operatori telefonici peggiorano nella classifica. Sta calando il fattore fiducia?

Ad un occhio più attento ci si può immediatamente rendere conto che Iliad è l’unico operatore che può permettersi di festeggiare. TIM ha perso 7 posizioni passando al 29esimo posto, Vodafone non è da meno scendendo al 41esimo e chiude Wind perdendo 7 posizioni ed arrivando ad essere il 47esimo brand più influente. Insomma, a conti fatti, sembra che Iliad abbia ricevuto un’ottima dose di fiducia da parte dei propri clienti, sicuramente in aumento rispetto a quello che riguarda gli altri operatori telefonici.