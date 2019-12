Iliad, con Free Mobile, è un successo anche in Francia: il 97% dei clienti la consiglia

Il grado di soddisfazione della clientela, si sa, è l’elemento principale su cui deve rimanere focalizzata l’attenzione di una qualunque azienda. Un determinato prodotto, non a caso, vende continuamente se i clienti sono soddisfatti e lo ritengono utile nel quotidiano. Il campo della telefonia mobile è alquanto complesso: la qualità della rete, i prezzi e le soglie offerti/e e le improvvise rimodulazioni non rendono sempre semplice fornire un bilancio preciso sulla soddisfazione dei clienti.

Un anno e mezzo fa, Iliad ha tentato la sua sfida puntando tutto sulla trasparenza più assoluta (le prestazioni di rete, anche nel momento in cui scriviamo, sono generalmente peggiori rispetto ad alcuni operatori concorrenti) e la strategia ha certamente ripagato: come visibile in una pubblicità (recentemente ritirata), il 98% dei clienti è ritenuto soddisfatto. Ma la situazione sarà così anche al di fuori del nostro paese? Scopriamolo subito.

Free Mobile ha raccolto un enorme successo tra i suoi clienti

Per rispondere a questa domanda, Free Mobile ha commissionato un sondaggio ad IFOP, azienda specializzata negli studi di opinione e marketing. Ebbene, dai sondaggi sarebbe emerso che il 97% dei clienti di Free consiglierebbe la propria offerta ad un amico. Tale risultato si troverebbe pienamente in linea con quanto registrato in Italia e, di certo, si tratta di un dato non di poco conto.

Non è un caso, infatti, che l’operatore francese abbia da subito sfruttato il risultato di questo sondaggio. Se vi recate sul sito ufficiale di Free Mobile, potrete osservare, immediatamente sotto la pubblicità dell’offerta Free Box 4G+, un banner teso a sponsorizzare tale risultato. Teniamo a ricordare che si tratta del risultato di un sondaggio e, di conseguenza, è frutto delle opinioni di un ristretto gruppo di clienti.

È opportuno, infatti, rendere noti alcuni dettagli aggiuntivi che potranno dare un’idea più ampia del consenso registrato. Il sondaggio avrebbe interessato ben 224 clienti di Free Mobile (sono escluse, quindi, persone che non posseggono un abbonamento o una SIM ricaricabile del suddetto operatore telefonico) intervistati nel periodo compreso tra il 9 e l’11 Ottobre del 2019. Lo studio di cui vi abbiamo parlato, almeno per il momento, non è consultabile nella sua interezza.