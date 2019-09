Iliad avanza ancora e fa boom di utenti: superati i 4 milioni di clienti

Risulta ancora in crescita il numero degli abbonati del gestore francese Iliad, che continua a incontrare il favore di milioni di italiani grazie a tariffe low cost contenenti tutti i principali servizi di rete (ma al contempo con i vantaggi dell’all inclusive e di prezzi bassissimi). La formula piace molto agli italiani, anche perché si accompagna alla garanzia che non vi saranno in futuro rimodulazioni.

Tanto è bastato per consentire ad Iliad uno sviluppo semplicemente impensabile fino a qualche tempo fa. Basti pensare che in appena 14 mesi il gestore telefonico francese è entrato in un mercato ipercompetitivo (come risulta quello della comunicazione mobile) acquisendo oltre 4 milioni di nuovi utenti.

In particolare, nel corso del secondo trimestre del 2019, Iliad ha acquisito altri 530mila nuovi clienti, che si aggiungono ai precedenti 472mila risalenti ai primi tre mesi dell’anno in corso. Tutto ciò in un contesto nel quale i competitor tradizionali si affannano a trovare la quadra attraverso l’applicazione di rimodulazioni ai clienti di vecchia data e offerte aggressive nei confronti di chi è passato ai nuovi gestori low cost.

Le offerte attualmente disponibili con Iliad e la prospettiva del 5G

Al momento, Iliad prosegue la propria campagna di acquisizione della nuova clientela con un’offerta di attacco che garantisce 50 GB di navigazione internet, oltre a chiamate ed sms illimitati per sempre. Il costo mensile è fissato a 7,99 euro. La proposta è comprensiva di 4 GB dedicati alla navigazione in roaming nei paesi europei e di minuti illimitati verso altre 60 destinazioni estere. In alternativa, è disponibile anche l’offerta “voce” a 4,99 € con minuti ed sms illimitati e 40 MB di navigazione web.

Per il prossimo futuro, cresce inoltre l’impegno nella costruzione della rete veloce 5G italiana. In tal senso, è da registrare il recente accordo con Nokia per lo sviluppo della rete mobile di ultima generazione. Un passaggio che permetterà di estendere la copertura indipendente sull’intero territorio della penisola, consentendo quindi una nuova spinta alla crescita della propria clientela.