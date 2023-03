IIIF150 Air1 Ultra: ufficiale il nuovo rugged phone cinese con visione notturna

IIIF150 – brand cinese – ha annunciato il degno erede dello smartphone rugged Air1, rappresentato dal modello IIIF150 Air1 Ultra che mira a conquistarsi i favori degli appassionati di outdoor, dei turisti ansiosi di fare belle foto, e dei lavoratori che operano in contesti difficili. A tutti loro viene messo a disposizione un prodotto robusto ma ad un prezzo economico (in promo lancio a 307,03 euro su Aliexpress).

Lo smartphone (76.3×81.8×11.8 mm per 289 grammi) si presenta in una confezione minimale in cartone nero con in bianco il logo dell’azienda. All’interno c’è un vetro protettivo, un cavo da USB-C a USB-C di alta qualità in tessuto intrecciato e un caricatore da 33W. Esteticamente il telefono si presento poco rozzo nel look, nelle sue colorazioni bianco, nero e viola (solo con 256 GB di storage) e anche abbastanza sottile, con uno spessore di 11,8 mm: tradiscono la sua resistenza agli urti non solo gli angoli tagliati e rinforzati in gomma, ma anche le cornici laterali in metallo, forse acciaio. Come da tradizione per un telefono rugged, ci sono le principali certificazioni del settore, ovvero IP68, IP69K e MIL-STD-810.

Il retro è in plastica opaca: alcune strisce lucide delineano il logo del brand. Nello scudo esagonale alto si notano 4 oblò, sebbene vi sia solo una dual camera: una doppia striscia di led colorati (in alto e in basso) offre le notifiche, anche per le chiamate, e occasioni di divertimento. Tra le due strisce, quattro LED illuminano le foto quand’è sera, e fanno da potente torcia. In basso a sinistra c’è uno speaker audio. Sul lato destro vi sono due pulsanti per il volume, texturizzati e quello per l’accensione, che fa da scanner per le impronte digitali. In basso c’è l’insieme di microfoni e la microUSB Type-C e a sinistra c’è un pulsante programmabile (es. per attivare la sirena) e lo slot per SIM e microSD.

Protetto da cornici sporgenti protettive (es. per quando lo si mette a faccia in giù) c’è un display LCD IPS da 6,8 pollici risoluto a 2460×1080 pixel, quindi in FullHD+ secondo un rapporto d’aspetto a 20,5: 9, con 120 Hz di refresh rate, 520 nits di picco, e protezione Gorilla Glass 5. Frontalmente c’è un sensore Sony IMX 616 (f/2.0) da 32 megapixel mentre, dietro, la dual camera ha un sensore principale Sony IMX 686 (f/1.9) da 64 megapixel affiancato da un sensore Sony IMX 350 (f/2.0) da 24 megapixel. Quest’ultimo, assieme agli infrarossi, si occupa della visione notturna in bianco e nero sino a 20 metri di distanza.

Sotto lo schermo alberga un chipset octacore (2,2 GHz) MediaTek Helio G99 con GPU Arm Mali-G57 MC2 sostenuto da 12 GB di RAM LPDDR4X (+ 12 virtuali): lo storage, UFS 2.2, è da 256 GB ed ospita il sistema operativo Android 12 senza programmi inutili ma con una cassetta degli attrezzi comprensiva anche di un pratico termometro. La batteria, da 7.000 mAh, trova la carica a 30W mentre, tra le connettività, vi è il 4G, il Wi-Fi, il Bluetooth e l’NFC.