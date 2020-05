Huawei Y8s: ufficiale lo smartphone di fascia medio-bassa per la fotografia

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Lo Huawei Y8s, senza alcun dubbio, di fascia medio-bassa, curioso lo è senz'altro: la tacca anteriore ormai è un ritrovato archeologico, anche se è molto utile quando, in casi come questo, si tratta di ospitare una doppia selfiecamera. Il probabile pixel binning del modulo principale sul retro dovrebbe migliorare gli scatti in condizioni sfavorevoli, anche se la cosa va appurata sul campo. Ottima l'autonomia, anche se per caricare la batteria, con la normale microUSB, potrebbe volerci un po' di tempo in più.