Huawei Nova 5T: in arrivo in Italia l’ultimo dispositivo dell’azienda cinese

Huawei continua a presentare telefoni cellulari e il modello Nova 5T è quello che l’azienda cinese ha deciso di portare finalmente nel nostro paese: il nuovo arrivato presenta il processore Kirin 980 all’interno con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, e quattro sensori sul retro; inoltre, si distingue per il suo design compatto, con un corpo stilizzato e leggero.

Il nuovo Huawei Nova 5T presenta uno schermo da 6,26 pollici con tecnologia LCD e risoluzione FullHD +, nonché un lettore di impronte digitali situato sul lato destro che sblocca il dispositivo in millesimi di secondo.

Per quanto riguarda le principali attrezzature fotografiche, Huawei Nova 5T dispone di una fotocamera frontale da 4,5 mm con un sensore da 32 MP, che cattura anche i più piccoli dettagli e ci permette di effettuare dei selfie perfetti, con un buon controllo delle luci.

Nella parte posteriore, invece, troviamo una configurazione di quattro telecamere. Il sensore principale è costituito da una fotocamera da 48 mpx, un sensore che funziona molto bene per ottenere maggiori dettagli e una migliore gamma dinamica. Il risultato delle fotografie è molto buono e dispone anche di una modalità chiamata Ultra Sharpness che aumenta il tempo di esposizione e che possiamo usare anche durante il giorno. Il secondo sensore è un grandangolo ma è da 16 mpx, il che rende la risoluzione e i dettagli maggiori di quelli dei suoi rivali, con una qualità dell’immagine molto buona. Il terzo sensore è un sensore macro da 2 mpx e il quarto ha la stessa risoluzione, offrendo la raccolta dei dati in modalità verticale.

Di notte la qualità delle fotografie è molto corretta, con una modalità notturna ad alta esposizione che ci consente di prendere molti più dettagli delle scene.

In più, tra le opzioni software, c’è la modalità di scatto AI Image Stabilization (AIS) oltre alla modalità Super Night, che utilizza la stabilizzazione dell’immagine AI e, grazie ad un sensore di luminosità intelligente, consente scatti notturni migliori.

Le funzionalità più importanti si completano con una batteria da 3.750 mAh con ricarica rapida fino a 22,5 W, che promette una giornata di intenso utilizzo. Un’autonomia fornita con una ricarica rapida in grado di ricaricare metà della batteria in soli 30 minuti.

Huawei Nova 5T è disponibile in tre colori: blu “Crush Blue”, nero “Dark Black” e lilla “Midsummer Purple”. Tutti e tre con un effetto 3D multistrato per generare quello che chiamano un “aspetto olografico“. Il nuovo smartphone Huawei, che rientra nella fascia medio-alta, è disponibile per l’acquisto dal 23 ottobre al 15 novembre presso lo Store di Milano CityLife e online (shop.huaweiexperiencestore.com) al prezzo di 430,90 euro, un prezzo molto competitivo tenendo conto delle sue caratteristiche tecniche.