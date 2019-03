Huawei MediaPad M5 Lite: tablet di fascia media con Android Pie e 4G opzionale

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Il tablet Huawei MediaPad M5 Lite sembra quasi seguire la stessa strada degli iPad di Apple, realizzati sia in versione solo stanziale, con Wi-Fi, che anche mobile con 4G: indubbiamente, è un modo intelligente di differenziare il prodotto. Strategie a parte, il tablet oggetto dell'articolo è di per sé valido, ma sconta troppi compromessi: anche chiudendo un occhio sul design ormai datato, non si vede alcuna traccia di uno scanner per le impronte e, quindi, la sicurezza è affidata solo a pin e password. Se, poi, ci aggiundiamo che le foto non devono proprio essere il massimo con poca luce...