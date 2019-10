Huawei Enjoy 10: in arrivo il nuovo medio-gamma con display forato

Preceduto parzialmente a inizio mese dalla certificazione TENAA che ne aveva delineato aaqaazawaaazassessesaeaa<anuovo smartphone di fascia media, lo Huawei Enjoy 10 che, un po’ come fatto dalla cugina Honor col View 20, estende il concetto di display punch-hole (ovvero di display forato/bucato) anche nel bouquet della casa madre Huawei.

Enjoy 10 si presenta “in società” con diverse colorazioni, alcune delle quali monotinta, altre gradientate, dai nomi singolari e ispirati (Sky blue, Aurora blue, Magic night black, e Acacia red): lo chassis, nella media come dimensioni e peso (159.81 x 76.13 x 8.13 mm, per 176 grammi), tradisce sul retro l’assenza dello scanner per le impronte, del tutto assente dal dispositivo, ma anche la scelta di massimizzare le dimensioni del display, un pannello LCD IPS da 6.39 pollici con risoluzione HD+ (268 PPI), senza ricorrere a notch, tacche, o pop-up per introdurre la selfiecamera.

Quest’ultima, da 8 megapixel (f/2.0), idonea per girare filmati FullHD@30fps (come la postcamera), è infatti nascosta nel menzionato foro, posto in alto a sinistra, in prossimità di cornici leggermente ottimizzate, col consueto mento più evidente. La retroscocca dello Huawei Enjoy 10, invece, allinea verticalmente a sinistra un filotto di 3 elementi, con una dual camera da 48 (pixel binning, f/1.8, messa a fuoco via rilevamento fasico) + 2 (macro, f/2.4) megapixel, ed il relativo Flash LED in fondo, ma sempre nel setting a semaforo.

Realizzato a 12 nanometri, il processore Kirin 710F, un octacore (2.2 GHz) proprietario (grazie alla controllata HiSilicon), messo in coppia con una GPU Mali-G51 MP4, offre la potenza di calcolo necessaria allo Huawei Enoy 10 che, nello specifico, trae l’energia dalla batteria pari a 4.000 mAh, con carica rapida a 10W mediante microUSB Type-C, e le dovute ottimizzazioni dall’interfaccia autoctona EMUI 9.1 basata su Android Pie 9.0.

Le memorie dello Huawei Enjoy 10, tra RAM e storage (espandibile occupando il posto della seconda SIM abilitata al 4G), permettono – incrociandosi – di generare tre differenti configurazioni, con annesse differenze di prezzo, sostanziate in 4+64 GB (152 euro, o 1.199 yuan), 4+128 GB (177 euro, o 1.399 yuan), e 6+64 GB (177 euro, o 1.399 yuan).

Tra le connettività in dotazione allo Huawei Enjoy 10, già in preordine con disponibilità effettiva calendarizzata per il 1° Novembre, si annoverano – infine – anche il GPS (BDS, Glonass, A-GPS), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), il Wi-Fi n (hotspot, direct), ed un jack da 3.5 mm con Radio FM in supporto.