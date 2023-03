Hotwav Note 12: ufficiale lo smartphone con maxi batteria e 4G

Ascolta questo articolo

Dopo il rugged tablet dello scorso Gennaio, il marchio cinese Hotwav ha annunciato, per il 20 Marzo, la premiere mondiale del nuovo smartphone Hotwav Note 12, prezzato per i primi 1.000 pezzi a 99,99 dollari (circa 94 euro).

Hotwav Note 12 ha uno chassis elegante, con bordi laterali piatti, nelle colorazioni nero o arancione. Frontalmente c ‘è una cornice bassa spessa cui fa da contraltare un semplice foro al centro per la selfiecamera. Posteriormente, un bumper occupa tutta la larghezza alta del corpo macchina che, in due oblò a sinistra, allinea i sensori della multi-fotocamera. Di lato, a destra, il pulsante di accensione assolve al compito di scanner per le impronte digitali.

Il display è un LCD da 6,8 pollici, con risoluzione HD+ a 720 x 1640 pixel secondo un aspect ratio a 20:9. La fotocamera anteriore raggiunge i 16 megapixel e supporta l’AI Face Unlock mentre, sul retro, c’è una tripla fotocamera. In essa, il sensore principale è da 48 megapixel, mentre quello secondario è un macro da 2 megapixel e quello terziario è un AI QVGA da 0,3 megapixel.

Ai timoni di comando dell’Hotwav Note 12 opera il chipset UNISOC Tiger T606, con otto core, una clock frequency da 2,0 GHz, e una scheda grafica Mali-G57 MP1 di ARM: la RAM è da ben 8 GB, mentre lo storage è da 128 GB, espandibile, visto che il carrellino per le due nanoSIM in alternativa può ospitare una nanoSIM e una schedina microSD (da max 1 TB). La batteria, davvero grande con una capienza di 6.180 mAh, può essere caricata rapidamente a 18W via microUSB Type-C: secondo l’azienda, l’energia a disposizione basta per 1.500 ore di stand-by, 80 ore di musica, 50 ore di chiamate, 18 ore di video, 12 ore di gaming.

Tra le altre specifiche tecniche, Hotwav Note 12 annovera il 4G, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), il Wi-Fi. il Bluetooth, e l’NFC multifunzione (usabile per pagare, aprire le serrature smart ed entrare nella propria auto). Il sistema operativo è Android 13.