Honor x50i: ufficiale il medio-gamma 5G con 100 mpx e max 19 GB di RAM

Attivissima sul piano mobile, Honor ha annunciato, per ora nel mercato interno cinese, un nuovo smartphone di fascia media, l’Honor X50i che porta in campo diversi notevoli miglioramenti rispetto al modello X40i dello scorso anno.

Honor X50i (7,48 mm di spessore per 179 grammi di peso) è cadenzato nelle colorazioni nero, rosa, verde e bianco in modo da offrire possibilità di scelta anche sul piano cromatico: dal punto di vista ancora estetico, davanti vi è un display assai ampio grazie alle cornici magnificamente ottimizzate, anche in basso. Solo un piccolo foro in alto al centro toglie spazio al comunque notevole rapporto schermo-corpo, pari al 93,6%. Continuando sull’anteriore, il pannello è un LCD IPS da 6,73 pollici con risoluzione FullHD+ (391 PPI) e un refresh rate di 90 Hz.

Per videochiamate e selfie opera una fotocamera da 8 megapixel (f/2.0). Il retro propone un design davvero elegante per la dual camera. In una ellisse leggermente in rilievo, sono collocati a loro volta in rilievo, due spioncini allungati che si intersecano nel mezzo: questi elementi ospitano i sensori della doppia fotocamera, tra cui uno secondario da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità e uno primario da 100 megapixel (f/1.8) per immortalare i soggetti terzi e girare video sino al [email protected] In ambito audio, vi è il mini-jack da 3.5 mm.

Con classe di efficienza a 7 nanometri di litografia entra in gioco il chipset octacore (2,2 GHz) MediaTek Dimensity 6020 con GPU Arm Mali-G57 MC2. Tale assetto impiega una RAM LPDR4x a 2133MHz da massimo 12 GB e uno storage UFS 2.2 da 256 GB: da segnalare che la RAM può essere espansa virtualmente sino a 7 ulteriori GB, prelevati dallo storage non impiegato. Inoltre, sono presenti tecnologie proprietarie che promettono una fluidità intatta per ben 36 mesi di fila. Sul piano distributivo, le combinazioni di RAM e storage che è possibile comperare sono due: quella da 8+256 GB costa 1.499 yuan (circa 197 euro) mentre quella da 12+256 GB viene 1.699 yuan (224 euro).

La batteria dell’Honor X50i è da 4.500 mAh di capienza e si ricarica velocemente a 35W di potenza via microUSB Type-C. Il device, protetto da uno scanner per le impronte digitali collocato di lato nel pulsante di accensione, annovera diverse connettività (5G, LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5, GPS (aGPS, Beidou, Glonass) ed è gestito lato software da Android 13 celato sotto l’interfaccia Magic UI 6.1.