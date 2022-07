Honor X40i: ufficiale il medio-gamma elegante con 5G e Android 12

Ascolta questo articolo

Honor, ex sotto-brand di Huawei, nelle scorse ore ha tenuto un piccolo evento in Cina, nel corso del quale ha presentato un medio-gamma molto elegante, l’Honor X40i, out-of-the-box con Android 12 (sotto l’interfaccia proprietaria Magic UI 6.1).

L‘Honor X40i ha un telaio (162.9 x 74.5 x 7.43 mm per 175 grammi) allestito in 4 differenti colorazioni, tra cui Rose Galaxy, Xingmeng Silver, Mo Yuqing (verde) e Magic Night Black: i frame laterali sono piatti e, a destra, il tasto di accensione fa anche da scanner le impronte digitali. Il display è un pannello LCD LTPS diagonalizzato a 6.7 pollici, esteso su uno screen-to-body del 93.6%, con una risoluzione FullHD+ (1080 x 2388) e un refresh rate a 60 Hz.

Nel foro posto centralmente nella parte alta del display, con anche la mansione di operare il riconoscimento del volto via AI, opera una selfiecamera da 8 megapixel. Il retro è davvero suggestivo: qui, in termini di design, il costruttore ha previsto una piccola elisse verticale a sinistra, al cui interno due anelli, intersecandosi a 8, collocano nella zona di contatto il Flash LED: a comporre la dual camera conseguente sono due sensori, con quello principale che arriva a 50 megapixel (f/1.8), e quello secondario, per acquisire la profondità nell’effetto Ritratto, che non va oltre i 2 megapixel.

L’octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700, realizzato a 7 nanometri e affiancato da una GPU ARM Mali-G75 MC2, può avvalersi, a seconda della configurazione, di 8 o 12 GB di RAM, e di 128 o 256 GB di storage: nello specifico, il consumatore interessato all’Honor X40i potrà reperirlo nelle combinazioni (SKU) da 8+128 GB, 8+256 GB, e 12+256 GB, rispettivamente prezzate a 1.599 yuan (circa 237 euro), 1.799 yuan (più o meno 267 euro) e 1.999 yuan (circa 296 euro).

La batteria dell’Honor X40i ammonta a 4.000 mAh, e si carica rapidamente, a 40W: in termini di connettività, le specifiche ultimative del device si sostanziano nella presenza del Dual SIM, del Wi-Fi ac, del 5G, del GPS, del mini-jack da 3.5 mm, del Bluetooth 5.1, e di una microUSB-C (come sempre, per trasferire i dati e procedere alla ricarica).