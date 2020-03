Honor View 20 riceve Android 10 anche in Italia: ecco le novità introdotte

Una delle questioni più ‘spinose’ per un qualunque produttore di smartphone è quella relativa agli aggiornamenti di sistema. La scelta di acquistare uno smartphone di un determinato marchio passa anche per questo fattore: ci sono aziende che aggiornano tempestivamente i propri prodotti e ce ne sono altre che, invece, preferiscono far passare molto più tempo (e questo, spesso e volentieri, non è un bene per il consumatore finale).

Un dispositivo aggiornato, infatti, è più sicuro di uno che non lo è e, di solito, esso dispone di novità non presenti in altri smartphone più obsoleti. Nell’articolo di oggi vi parleremo di Honor View 20, uno smartphone prodotto da Honor (sub-brand di Huawei). Non a caso tratteremo la questione aggiornamenti, per la quale vi daremo una novità che potrà solo farvi piacere.

Honor View 20 riceve Android 10

Come avrete appena intuito dal sottotitolo, è stato annunciato l’avvio del rollout di Android 10 anche su tutti gli smartphone Honor View 20 italiani. Nello specifico, ci si riferisce all’update codificato con la build 10.0.0.179 ed avente un peso pari a 4,7 GB. L’aggiornamento, il quale aveva iniziato la propria diffusione in tutta Europa, diffonde la nuova interfaccia utente Magic UI 3.0.

Per chi non sapesse cosa fosse la Magic UI 3.0, si tratta di una variante dell’interfaccia utente già presente sui dispositivi a marchio Huawei (la cosiddetta EMUI 10) ed adattata ai dispositivi a marchio Honor. Ovviamente, la somiglianza tra le due interfacce utente non si limitano ad un mero fattore estetico: molte novità funzionali, infatti, sono presenti sia in EMUI 10 che in Magic UI 3.0.

Tra quelle più importanti possiamo citare l’introduzione del tema scuro nei menu di sistema dello smartphone, il supporto a Smart HIcar (si tratta di un’alternativa ad Android Auto ed Apple CarPlay), un migliorato supporto del mirroring su tutti i computer con a bordo Windows e l’introduzione di una schermata di blocco dinamica, la quale è basata sull’intelligenza artificiale.

Qualora non visionaste la notifica dell’aggiornamento disponibile, vi consigliamo di attendere ancora qualche ora o, alla peggio, qualche giorno. Gli aggiornamenti via OTA sono sempre distribuiti a scaglioni e, di conseguenza, per il vostro turno potreste dover aspettare un po’.