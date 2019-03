Honor Tab 5: in arrivo il tablet midle-range economico adatto per il gaming ed il cinema

Honor, il brand ormai autonomo nato come divisione low cost di Huawei, ha presentato in Cina un nuovo tablet low cost di fascia media, l’Honor Tab 5, realizzato sia in versione solo Wi-Fi, che anche in variante LTE per la connettività mobbile.

Il nuovo Honor Tab 5 (204.2 x 122.2 x 8.2 mm, per 310 grammi), del tutto sprovvisto di tacche o notch, si avvale di un display LCD IPS da 8 pollici con risoluzione FullHD ed aspetto panoramico a 16:10, particolarmente azzeccato per la fruizione di video e film, tanto più che sono stati integrati due speaker stereo Dolby Atmos assistiti da amplificatori smart (ottimizzazione del suono, in tempo reale, a seconda del tipo di audio, con bassi sempre molto ricchi). Le fotocamere sono due, con quella frontale e posteriore ambedue attestate sugli 8 megapixel.

Per il SoC, Honor ha scelto lo stesso octa-core usato negli smartphone di fascia media del gruppo (es. Huawei P Smart 2019 o Honor 10 Lite), ovvero il Kirin 710 della controllata HiSilicon, realizzato con processo produttivo a 12 nanometri, archiettura a 64 bit, e frequenza di clock massima a 2.2 GHz.

La scheda grafica, ottimizzata in chiave gaming con il pacchetto software GPU Turbo giunto alla seconda edizione, è la Mali-G51 MP4 mentre, sul piano delle memorie (RAM+storage espandibile), i tagli predisposti sono da 3+32 (145 euro, o 184 con il 4G) e 4+64 GB (171 euro, o 197 se anche “cellular”).

Le connettività base del tablet Honor Tab 5 prevedono il Wi-Fi n a doppia banda, il Bluetooth 4.2 (A2DP), il GPS (Glonass, BeiDou), ed una porta microUSB 2.0 con la quale trasferire i dati, e caricare la batteria interna, da 5.100 mAh, più che adeguata a superare la giornata di lavoro, anche facendo ricorso alla versione con LTE. Attestato l’avvio della commercializzazione nel mercato interno a partire dal 12 Marzo, il sistema operativo out-of-the box sarà già Android Pie 9.0, con interfaccia Magic UI 2.0.