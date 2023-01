HONOR presenta gli smartphone X9a e X7a e gli auricolari HONOR Choice Earbuds X3

Ascolta questo articolo

Nel corso di un evento tenutosi in Malesia, a Kuala Lumpur, il brand cinese HONOR ha lanciato due smartphone, l’HONOR X9a 5G (1.499 ringgit malesi, circa 324 euro) e l’HONOR X7a (799 ringgit, o circa 172 euro), oltre agli auricolari HONOR Choice Earbuds X3 (249 ringgit, circa 53 euro).

HONOR X9a (161,6 x 73,9 x 7,9 mm per 195 grammi di peso) è realizzato nei colori Titanium Silver, Emerald Green e Midnight Black. Il frontale, dietro un vetro protettivo rinforzato, presenta, secondo un aspect ratio a 20:9, un luminoso (800 nits di picco) display OLED curvo (da qui lo screen-to-body del 93% e un software AI che filtra i tocchi per evitare il passaggio accidentale a qualche menu) da 6,67 pollici risoluto a 2400 x 1080 pixel (FullHD+), con 120 Hz di refresh rate, 300 Hz di touch sampling, l’attenuazione PWM ad alta frequenza a 1920 Hz, con capacità di visualizzare 1,07 miliardi di colori e una copertura del color gamut DCI-P3 al 100%. Tale pannello nasconde e integra lo scanner per le impronte digitali e ha un foro in alto al centro.

In tale foro è situato la fotocamera anteriore, da 16 megapixel (f/2.45) mentre, sul retro, in un bumper circolare sono situati i tre sensori della triplice fotocamera, con un sensore principale da 64 (f/1.8), un ultragrandangolo da 5 (f/2.2) un macro da 2 megapixel (f/2.4).

A portare la connettività 5G a questo smartphone dual SIM è il processore octacore Qualcomm Snapdragon 695, agevolato da 8 GB di RAM fisica espandibile virtualmente di altri 5 GB, mentre lo storage – non espandibile – arriva a 256 GB. La batteria, da 5.100 mAh (12,5 ore di streaming), si fregia della ricarica proprietaria veloce (100% in 30 min) Super Charge, a 40W, via Type-C. Animato da Android 12 sotto la Magic UI 6.1, Honor X9a annovera anche il GPS, l’NFC, il Wi-Fi ac dual band e il Bluetooth 5.1.

HONOR X7a (167.48 × 76.85 × 8.27mm per 196 grammi) si presenta nei colori Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black. Il frontale ha una minuscola tacca a goccia per la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0), che non toglie spazio al pannello LCD, appunto FullView, da 6,74 pollici con risoluzione a 1600 x 720 pixel e un refresh rate a 90 Hz, esteso secondo un rapporto screen-to-body dek 90,07%, capace di visualizzare 16,7 milioni di colori ma sempre rispettando la vista degli utenti, avendo conseguito la certificazione Low Blue Light di TUV Rheinland.

Sul retro un meno elegante e suggestivo bumper rettangolare ospita assieme al Flash LED una quadrupla fotocamera, con un sensore principale da 50 (f/1,8), uno ultragrandangolare da 5 (f/2.28), uno per la profondità da 2 megapixel (f/2.4) e, sempre da 2 megapixel, un sensore per le macro. Di lato, nel pulsante di accensione, si trova anche lo scanner per le impronte digitali. Sotto il cofano, in questo caso opera il processore MediaTek Helio G37, un octacore (2,3 GHz) con GPU PowerVR GE8320 sostenuto da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage, in questo caso espandibile via microSD di altri 1 TB massimi.

Le restanti specifiche hardware dell’Honor X7a annoverano il Dual SIM, il 4G, il GPS, il Bluetooth 5,1, il Wi-Fi ac, il mini-jack da 3,5 mm, e la microUSB Type-C. Con quest’ultima si carica a 22,5W, via carica rapida SuperCharge, la batteria da ben 6.000 mAh, accreditata di 3,5 giorni di autonomia. L’interfaccia proprietaria MagicUI 6.1 riveste sempre Android 12.

In tema di accessori, l’evento del brand cinese ha portato al disvelamento degli auricolari senza fili HONOR Choice Earbuds X3, disponibili in color titanio o bianco. Questi ultimi, impermeabili secondo lo standard IP54, hanno i consueti steli per ancorarsi alle orecchie e ricevere i comandi via touch. Ospitano driver dinamici da 12 mm, con l’esperienza audio incentivata dalla cancellazione attiva del rumore, ANC, sino a 40 dB, settabile secondo le modalità sport, pendolarismo quotidiano, tempo libero. Per le telefonate, affinché siano nitide e chiare, entra in gioco la cancellazione del rumore ambientale CVC 8.0.

La connessione con la sorgente sonora avviene mediante il Bluetooth 5.2, con supporto al codec aptX e una modalità a bassa latenza per quando si videogioca: da segnalare che gli auricolari HONOR Choice Earbuds X3 beneficiano anche della connessione multi-point a due dispositivi in contemporanea. Ad ANC spento, gli auricolari HONOR Choice Earbuds X3 promettono sino a 9 ore di autonomia, anche grazie alla funzione di rilevamento della calzata che li mette in stand-by quando estratti dalle orecchie: grazie alla custodia, con batteria da 500 mAh, si arriva a complessive 36 ore di funzionamento. In precedenza, in Cina erano stati presentati anche gli auricolari quasi gemelli X3i, con driver dinamici da 10 mm, Bluetooth 5.3, ENC al posto dell’ANC, e 28 ore complessive di autonomia.