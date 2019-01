Honor Play 8A è ufficiale: ecco tutti i dettagli del nuovo smartphone ‘ultra-economico’

Il marchio Honor, con ogni probabilità, è uno tra i più popolari nell’ambito degli smartphone. Di solito, non a caso, con tale marchio si trovano prodotti caratterizzati da un buon rapporto tra la qualità e il prezzo e, quindi, capaci di garantire un buon volume di vendite per il produttore. Già da un po’ di giorni circolano indiscrezioni su un certo Honor 8A, uno smartphone che dovrebbe appartenere alla fascia ‘ultra-economica’, rendendolo adatto a chi non spende troppo per uno smartphone.

Ebbene, pare che tali indiscrezioni siano state confermate, sebbene lo smartphone abbia un nome leggermente diverso. Esso, infatti, prende il nome di Honor Play 8A ed appartiene, come preannunciato, alla fascia ‘ultra-economica’ del mercato. Premettiamo che, ovviamente, tale smartphone non ha caratteristiche particolarmente eccelse ed è indicato per chi lo utilizza solo per compiti ‘leggeri’ (navigazione in Internet, visualizzazione video su YouTube, ecc…).

La scheda tecnica di questo smartphone parte con un processore MediaTek Helio P35 Octa-core fino a 2.3 GHz, accompagnato da 3 GB di memoria RAM e 32/64 GB di storage interno espandibile per mezzo di una microSD. Per quanto riguarda il display, si tratta di un’unità da 6,09 pollici avente una risoluzione HD+ (pari a 720 x 1560 pixel). Ciò comporta un rapporto d’aspetto pari a 19,5:9 ed un piccolo notch a goccia (o ‘gotch’) posto sulla parte superiore dello schermo.

Il reparto fotografico è garantito da una singola ottica posteriore da 13 Megapixel (con LED Flash) e da un’ottica anteriore da 8 Megapixel. Non è presente, quindi, nessuna doppia fotocamera in questo smartphone. Da un punto di vista della connettività troviamo uno slot Dual-SIM (due nanoSIM più una microSD) e sono garantite tutte le principali connessioni di rete (LTE, UMTS, Wi-Fi 802.11ac).

Da un punto di vista del software, troviamo a bordo la EMUI 9.0 (basata su Android 9.0 Pie): il telefono, quindi, disporrà dell’ultima versione software già dal lancio, senza dover attendere rilasci successivi. È presente anche una USB di Tipo C, una caratteristica che su questi smartphone di fascia economica non è per nulla scontata. La presentazione ufficiale di questo smartphone è prevista per il prossimo 8 Gennaio, con un prezzo di lancio fissato a 799 yuan (ossia a 102 euro circa con il cambio attuale).