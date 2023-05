Honor Play 40: ufficiale con 90 Hz e audio Hi-RES

Secondo notizie che provengono dalla Cina, Honor ha ufficializzato, grazie al proprio sito web, un nuovo smartphone di fascia media con l’ultima versione rilasciata di Android: si tratta dell’Honor Play 40 che fa seguito al modello Plus, con processore MediaTek, rilasciato lo scorso anno.

Honor Play 40 misura 163.32 x 75.07 x 8.35 mm e pesa 188 grammi. Il design anteriore è datato, con un mento visibile, sebbene non eccessivo, e un notch a goccia d’acqua che s’insinua leggermente nello schermo, lasciandogli uno screen-to-body dell’84,3%. Nello specifico, viene implementato un pannello LCD TFT da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (quindi a 1612 x 720 pixel) e 269 pixel per pollice (PPI, pixel per inch).

Davanti c’è una selfiecamera da 5 megapixel, con fuoco fisso e apertura focale a f/2.2. Dietro, un totem verticale perfettamente a filo con la scocca (insomma il telefono non “balla” quando poggiato di schiena su una superficie piana) allinea un sopra l’alto due oblò: il primo contiene un sensore principale da 13 megapixel, con autofocus, apertura a f/1.8, video a 1080p nei formati H.263, H.264, MPEG4 e zoom ottico 8x. Il secondo è un sensore da 2 megapixel, con apertura a f/2.4 e fuoco fisso. L”audio ha ottenuto le certificazioni Hi-RES.

Il chipset a 8 nanometri Qualcomm Snapdragon 480+ propone una CPU a 8 core, con 6 core Cortex A55 da 1,8 GHz e 2 core Cortex A76 da 2,2 GHz: la scheda grafica, GPU, è una Adreno 619. In termini di memorie, Honor Play 40 ha sino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage, grazie alle tre combinazioni, rispettivamente da 6+128, 8+128 GB e 8+256 GB. La batteria, da 5.200 mAh, supporta la carica a 10W mediante la porticina microUSB 2.0 Type-C.

Lateralmente il costruttore ha implementato una misura di sicurezza, ovvero lo scanner per le impronte digitali messo nel pulsante di accensione. Honor Play 40 ha il Dual SIM non ibrido, il 5G, il GPS (A-GPS), il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac dual band, e il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari. Il sistema operativo, dietro l’interfaccia MagicOS 7.1, è Android 13.