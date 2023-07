Honor Play 40 e Honor Pad X8 Pro: due dispositivi economici ma con qualche sorpresa

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Honor sta dimostrando di saper offrire prodotti interessanti anche dopo la separazione da Huawei. I due dispositivi presentati in Cina sono infatti in grado di competere con altre soluzioni di fascia bassa, grazie a caratteristiche che li distinguono dalla massa. Honor Play 40 ha un design originale e un display fluido, oltre al supporto al 5G che lo rende più future-proof. Honor Pad X8 Pro, cui dedichiamo la copertina in quanto del tutto inedito, ha uno schermo ampio e ad alta risoluzione, con una frequenza di aggiornamento variabile che lo rende adatto a diversi scenari di uso. Inoltre, ha un audio potente che lo rende ideale per i contenuti multimediali. Entrambi i dispositivi hanno una batteria capiente e un’interfaccia utente basata su Android 13, che garantisce una buona esperienza d’uso. Il rapporto qualità-prezzo è molto competitivo, almeno in Cina. Sarebbe interessante vedere se Honor porterà questi prodotti anche in altri mercati, dove potrebbero incontrare il favore dei consumatori più attenti al portafoglio ma non disposti a rinunciare a qualche sorpresa.