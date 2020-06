Honor Play 4 e Honor Play 4 Pro: gaming phone anche con termometro

Dopo diverse indiscrezioni e rumors destati dalla comparsa dei diretti interessati nel database dell’ente cinese TENAA, lo spin-off low cost di Huawei ha alzato il sipario su due nuovi quanto originali gaming phone, battezzati Honor Play 4 ed Honor Play 4 Pro, accomunati da ampie superfici visuali supportate da un hardware potente e ben ottimizzato quanto a gestione del calore, capace di sfruttare la massima connessione mobile possibile, ovvero il 5G.

Honor Play 4 (170 x 78.5 x 8.9 mm, per 213 grammi, dal 12 Giugno), collocando di lato lo scanner per le impronte, e ricorrendo a un foro in alto a sinistra per la selfiecamera, da 16 megapixel, assicura un rapporto panoramico particolarmente allungato, 20:9, per il displau FullHD+ da 6.81 pollici: il retro propone, all’interno di un bumper rettangolare, i sensori della quadcamera, allineati verticalmente, con un modulo principale da 64 (f/1.89), uno ultragrandangolare da 8 (f/2.2), uno per le macro da 2 (f/2.2), ed uno per la profondità, ancora da 2 (f/2.4) megapixel.

Tenuto a bada da un sistema di dissipazione a camera di vapore, opera il processore octacore (2.0 GHz) Dimensity 800, corredato da MediaTek di un modem 5G (standalone e non) e della GPU ARM Mali-G57 MC4: 128 GB di storage si abbinano, secondo il setting scelto, con 6 (1.799 yuan, 225 euro) od 8 GB (1.999 yuan, 250 euro) di RAM (LPDDR4X).

Dotato anche di 4G sul Dual SIM, l’array connettivo dell’Honor Play 4 comprende il GPS (BeiDou, Glonass), il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac a doppia banda, un jack da 3.5 mm mini, una microUSB Type-C, cui è demandato il compito di garantire la ricarica, rapida a 22.5W, della generosa batteria, da 4.300 mAh. Nulla da eccepire lato software, grazie alle ben note aggiunte (Huawei Mobile Services, App Gallery, Qwant search, Dailymotion, TomTom Maps) portate in dote dalla EMUI 10.1 ad Android 10.

L’Honor Play 4 Pro, dimensioni a parte (170 x 78.5 x 8.9 mm, per 213 grammi, dal 9 Giugno), marca subito le distanze dal fratello minore. Il lato frontale, pur con un più piccolo LCD FullHD+ da 6.57 pollici cadenzato a 20:9, ospita un doppio foro in alto a sinistra, vista la dual selfiecamera, da 32 (principale) + 8 (ultragrandangolo da 105°). Posteriormente, sloggiato di lato il fingerprint, rimane la sola multicamera, nel bumper rettangolare: quest’ultimo, in una sezione squadrata più scura, monta una dualpostcamera, da 48 (Sony IMX600, f/1.8, filtro RYYB, video in 4K@60fps, stabilizzazione AIS con intelligenza artificiale) + 8 (telescopico con zoom 3x ottico, 30x digitale, e stabilizzazione ottica). La porzione più chiara del medesimo bumper, in una versione speciale del dispositivo (2.999 yuan, 376 euro), ospita un termometro ottico a infrarossi, funzionale su oggetti e persone (ottimo in tempi di coronavirus), capace di misurare oscillazioni termiche da -20 a 100° C.

Sempre sotto l’egida rinfrescante d’una vapor chamber, ovviamente col supporto software della EMUI 10.1 a base Android 10, opera un octacore, però fatto in casa, in veste di HiSilicon Kirin 990, con modem 5G, chip neuronale NPU, e scheda grafica ARM Mali-G76MP16: la RAM (LPDDR4X) è prevista nel solo taglio da 8 GB, abbinato a uno storage (UFS 2.1) da 128 GB (2.899 yuan, 363 euro). Uguale il comparto connettivo rispetto al fratello minore, cala la capienza della batteria, dimensionata a 4.200 mAh, ma con carica ancor più veloce, da 40W.