Honor MediaPad T5, tablet per il gaming e l’intrattenimento multimediale con audio 3D e GPU Turbo

Nello stesso evento nel quale è stato recentemente annunciato lo smartphone Honor 8C, il sotto-brand cinese della Huawei ha presentato anche un tablet alquanto particolare per l’intrattenimento e il gaming, l’Honor MediaPad T5, emanazione locale dell’analogo MediaPad T5 di Huawei, pur con alcune differenze di carattere tecnico.

Il nuovo Honor MediaPad T5, dotato di due sistemi di sicurezza frontali quali Face Unlock e scanner biometrico per le impronte digitali, e di una batteria da 5.100 mAh, ha un telaio in metallo (243mm × 164mm × 7.8mm, per 460 grammi) lavorato CNC dominato da un display FullHD (1920 x 1200 pixel da 10,1 pollici con aspect ratio panoramico a 16:10, che ne tradisce la vocazione all’intrattenimento, vista anche la presenza del filtro per la luce blu, di due speaker stereo Harman Kardon con ottimizzazioni proprietarie Huawei Histen 5.0 (per l’audio 3D), e dell’aggiornamento GPU Turbo.

All’interno, l’Honor MediaPad T5 può essere scelto con due diverse combinazioni mnemoniche, ovvero da 3+32 o 4+64 GB, sempre controllate dallo stesso processore, anche questo sviluppato in casa, rappresentato dal Kirin 659 della controllata HiSilicon.

Attualmente, l’Honor MediaPad T5 è prenotabile sino al 14 Ottobre, con le vendite ufficiali calendarizzate per il giorno dopo, 15 Ottobre: da allora, la nuova mattonella asiatica per l’intrattenimento ed il gaming sarà acquistabile a circa 175 euro (1.399 yuan) per la variante base, quella con 3 GB di RAM e 32 GB di ROM, ed a pressappoco 199 euro (1.599 yuan) per la la configurazione che porta la RAM a 4 GB e lo spazio di archiviazione al quantitativo di 64 GB.

Secondo quanto comunicato dall’azienda in sede di evento, l’Honor MediaPad T5 sarà allestito anche in una speciale configurazione pienamente utilizzabile in modalità in quanto dotata di modulo 4G/LTE: quest’ultima, altrimenti uguale a quella con 4+64 GB di memorie, sarà listata ad un prezzo leggermente più alto, pari a qualcosa come 225 euro (1.799 yuan).