Honor 90: il flagship con fotocamera da record arriva in Italia con offerte imperdibili

Honor 90, il nuovo flagship di Honor, dopo l’esordio a fine maggio è finalmente disponibile in Italia. Si tratta di uno smartphone che punta a offrire prestazioni di alto livello, design elegante e fotocamera da record. Vediamo insieme le sue caratteristiche principali e le offerte di lancio.

Honor 90 si presenta con un display OLED Quad Curved Floating da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il pannello offre una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, supporta lo standard HDR 10+ e ha una luminosità massima di 800 nit. Inoltre, grazie alla tecnologia PWM dimming a 3.840 Hz, riduce l’affaticamento degli occhi. Sotto la scocca, Honor 90 nasconde il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, un octa core da 2,5 GHz con GPU Adreno 644. Il chip garantisce una fluidità elevata e una buona gestione dell’energia.

Lo smartphone è disponibile in due varianti di memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno o 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Entrambe le versioni supportano la connettività 5G Dual SIM.

Il punto forte di Honor 90 è sicuramente la fotocamera posteriore, che vanta un sensore principale ultra-clear da ben 200 megapixel con apertura f/1.9. Si tratta della prima fotocamera al mondo con questa risoluzione, in grado di catturare immagini dettagliate e nitide anche in condizioni di scarsa luce. La fotocamera posteriore si completa con un sensore macro ultra wide da 12 megapixel con apertura f/2.2 e un sensore di profondità da 2 megapixel con apertura f/2.4. La fotocamera frontale, invece, ha una risoluzione di 50 megapixel con apertura f/2.4.

Honor 90 monta il sistema operativo Magic OS 7.1 basato su Android 13, che offre un’interfaccia personalizzata e funzionalità esclusive. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 66 watt, che permette di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 100% in circa 49 minuti. Lo smartphone ha anche un sensore ottico per le impronte digitali integrato nel display, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6, l’NFC e il GPS assistito.

Honor 90 è disponibile in quattro colori: Peacock Blue, Diamond Silver, Midnight Black ed Emerald Green. Il prezzo di listino è di €549,90 per la versione da 8+256 GB e di €599,90 per quella da 12+512 GB. Tuttavia, sul sito ufficiale Hihonor.com è possibile acquistare lo smartphone con uno sconto di €50 fino al 31 luglio (fino a esaurimento scorte). Inoltre, chi acquista Honor 90 riceve in omaggio una cover TPU, un caricabatterie SuperCharge da 66 watt e una protezione schermo per sei mesi.