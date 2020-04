Ho. Mobile, con l’iniziativa "Ho. Tanti amici", spedisce ben tre SIM a casa del cliente (con ricariche in omaggio)

Spesso e volentieri, gli operatori telefonici propongono tutta una serie di iniziative per guadagnare la fedeltà dei propri clienti. Queste iniziative hanno diversa caratura: si parte dal programma a premi Happy di Vodafone a TIM Party di TIM passando per WinDay di WindTre. Come detto poco fa, questi programmi hanno molte differenze ma hanno tutti uno scopo comune: guadagnarsi la fiducia del cliente.

Queste iniziative sono ben più rare presso gli operatori virtuali, complice anche il basso canone mensile richiesto al cliente (già esso rappresenta un ‘”regalo”, almeno secondo gli operatori). Nonostante la rarità di queste iniziative, oggi vi parliamo di un’estensione di un programma fedeltà proposto da Ho. mobile, già attivo da un po’ e che, per certi versi, sta diventando unico nel suo genere.

Ho. mobile regala due SIM da condividere per avere ricariche in omaggio

Come vi è stato anticipato nel sottotitolo, Ho.mobile ha deciso di regalare due SIM extra a tutti i nuovi clienti. Si tratta di un’iniziativa a sorpresa, visto che nessun cliente ha avuto alcuna informazione in tal senso. A partire dal 14 aprile, oltre alla SIM principale si avranno altre due card (la promozione attivata dal primo cliente non è presente anche su queste SIM) che l’utente potrà attivare per sé oppure potrà regalarle a due suoi conoscenti.

Nel momento in cui tali SIM saranno attive, ciascuna di esse conferirà 5 euro di ricarica bonus a tutti e due i clienti destinatari. L’iniziativa appena proposta estende il programma fedeltà “Ho. Tanti amici”, il quale offre al cliente un numero di ricariche in omaggio proporzionale al numero di nuovi clienti invitati in Ho. mobile (inizialmente si poteva solo condividere un link apposito ed unico).

Il processo di attivazione di queste SIM è molto semplice. È sufficiente scaricare l’applicazione ufficiale di Ho. mobile ed inserire il codice unico stampato sopra la scheda telefonica. Riconosciuta la SIM card, il nuovo cliente potrà scegliere la promozione che più gli aggrada tra quelle presentate sul sito ufficiale. Ricordiamo che a questo punto è possibile attivare un nuovo numero oppure si può completare una richiesta di portabilità (accedendo anche ad alcune offerte dedicate).

Non è necessario che le SIM in regalo abbiano lo stesso intestatario di quella “principale” ma potranno essere intestate anche a persone diverse. Ricordiamo che il programma fedeltà “Ho. Tanti amici” prosegue fino al prossimo 30 Aprile (salvo eventuali proroghe) e consente di avere fino a 150 euro di ricariche in omaggio (corrispondenti a 30 amici invitati).