Ho. mobile attiva il servizio "Autoricarica", con il quale non resterete (quasi) mai senza credito

Oltre alle normali offerte telefoniche, gli operatori sono soliti ad offrire una vasta gamma di servizi volti, mediante modalità differenti, ad agevolare il cliente. Molti di questi, come la segreteria telefonica o il trasferimento di chiamata, sono molto conosciuti da svariati anni (ed è risaputo, inoltre, che è necessario versare un contributo aggiuntivo per poterne godere) per la loro effettiva utilità.

L’introduzione del “digitale” nella telefonia ha permesso, inoltre, l’introduzione di alcuni servizi extra che, in passato, non potevano essere erogati. Uno di questi è la ricarica automatica la quale, mediante un semplice consenso da parte dell’utente, evita di rimanere senza credito telefonico. Non è un caso che, in questo articolo, parleremo proprio di questo servizio offerto, da oggi, anche da Ho.mobile.

Con “Autoricarica”, non si dovrà più ricaricare per il rinnovo mensile

Il servizio introdotto da Ho. mobile prende il nome di “Autoricarica” e, esattamente come dice il nome, consente di erogare ricariche automatiche sul proprio numero telefonico. Il servizio presenta un funzionamento molto semplice: due giorni prima del rinnovo della promozione, nel caso in cui la SIM non disponesse di credito sufficiente, verrà erogata una ricarica pari al costo della promozione (il cliente sarà informato mediante un opportuno SMS). Il servizio è disponibile associando carte Visa, MasterCard, oppure un conto PayPal.

Per procedere all’attivazione del servizio (per il quale non è previsto alcun costo aggiuntivo) è possibile recarsi direttamente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico ed accedere all’area riservata. A breve, sarà possibile fare ciò anche dall’applicazione, previo un opportuno aggiornamento della stessa.

“Autoricarica” di Ho. mobile non presenta vincoli di alcun tipo

Ricordiamo che il servizio “Autoricarica” non presenta alcun costo aggiuntivo e, inoltre, il cliente può decidere di procedere alla sua disattivazione in qualunque momento (recandosi presso l’area riservata del sito o dell’app, o chiamando direttamente il servizio clienti). Se la ricarica, per qualunque motivo imputabile al cliente, non dovesse andare a buon fine, il servizio rimarrà comunque attivo in attesa che venga ripristinato un corretto metodo di pagamento.

Nel caso in cui il cliente rimuovesse tutti i metodi di pagamento registrati (che, ricordiamo, possono essere Visa, MasterCard o PayPal), “Autoricarica” cesserà di funzionare senza alcun costo aggiuntivo. Se, invece, il cliente decidesse di cambiare la propria offerta, “Autoricarica” resterà attiva, e l’importo della ricarica sarà allineato a quello richiesto dalla nuova promozione.