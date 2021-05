Gionee M15: ufficiale il medio-gamma low cost con maxi batteria e quadcam

Il marchio cinese Gionee, rinato dopo un lungo periodo di traversie, continua a ripopolare il suo redivivo portafoglio prodotti e, a tal scopo, partendo da un mercato emergente, quello nigeriano, ha ufficializzato un nuovo smartphone di fascia media, il Gionee M15, animato da Android 11.

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, Gionee M15 ha una scocca (165.2 x 77 x 9 mm) ormai classica, con un foro centrale in alto per la selfiecamera da 16 megapixel: il display, contenuto tra piccole cornici, è un panoramico (20:9) LCD IPS da 6.67 pollici, risoluto in FullHD+, quindi a 1080 x 2400 pixel (395 PPI), con una frequenza di refresh pari a 60 Hz. Posto sul retro lo scanner per le impronte digitali, la coverback si popola anche di una multicamera.

Nello specifico, Gionee M15 esibisce una quadcamera, in un bumper rettangolare a sinistra, da 48 (principale, HDR, messa a fuoco fasica, 1080p@30fps), 5 (ultragrandangolo per i panorami), 2 (profondità, per l’effetto Ritratto e le fototessere), 2 (macro, per gli ingrandimenti): niente teleobiettivo, vista la fascia di prezzo, con gli scatti notturni agevolati via Flash LED.

Il processore octacore (2.05 GHz) Helio G90, realizzato a 12 nanometri, messo in coppia con la GPU Mali-G76 MC4, coopera con RAM e storage, espandibile via microSD, nelle configurazioni da 6+128 ed 8+128 GB. Le connettività sono quella basiche, col Gionee M15 che mette in campo il Dual SIM, il 4G, il jack da 3.5 mm, il Wi-Fi, il Bluetooth, il GPS (A-GPS), e la microUSB 2.0 Type-C (con OTG) per la ricarica, rapida a 18W, della maxi batteria, non removibile, dimensionata a 5.100 mAh.

Attualmente, il medio-gamma economico Gionee M15 è venduto in Nigeria a 90.800 naira, pari a circa 180 euro, per il modello da 6 + 128 GB, ed a 106.200 naira, pressappoco 210 euro, per quello da 8+128 GB.