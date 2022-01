Gionee G13 Pro: ufficiale il senior phone clone dell’iPhone e con Huawei HarmonyOS

Da diverso tempo Huawei è impegnata nello sviluppare il proprio sistema operativo HarmoyOS alternativo ad Android, di cui non può usare i servizi Google, a causa dell’ormai lungo ban imposto negli scorsi anni dagli USA. Secondo quanto emerge da una landing page apparsa sullo store cinese JD.com. il colosso di Shenzen potrebbe aver già iniziato a espandere la diffusione del suo OS mobile, giunto alla versione 2.0, anche su terminali di altre marche.

Nello specifico, nelle scorse ore ha fatto il suo esordio il Gionee G13 Pro (158 x 76 x 9.2 mm per 195 grammi), un clone gli iPhone 13, realizzato con tanto di frangetta anteriore quale tacca, con frame metallici perimetrici perfettamente piatti e, sul retro, con una dual camera in cui i due sensori appaiono inclinati. Somiglianze a parte, il dispositivo, ideato nei colori argento, viola, nero e blu scuro, è un senior phone, come palesato dalla presenza di una interfaccia semplificata, con caratteri grandi, contatti telefonici rappresentati dagli avatar, informazioni essenziali (es. di pagamento o il codice sanitario) di pronto accesso, con specifiche non all’ultimo grido.

La tacca sul frontale del Gionee G13 Pro nasconde una selfiecamera da 5 megapixel con face unlock e abbellimenti AI based: il display, LCD IPS, da 6.26 pollici, ha una risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel), un aspect ratio a 19:9 e uno screen-to-body del 90.3%.

Sul retro scocca dello smartphone low cost Gionee G13 Pro, la dual camera prevede un sensore principale da 13 megapixel (HDR, riduzione del rumore fondendo più foto, modalità super scena notturna, video 1080p@30fps) ed uno secondario da 2 megapixel. Lato sound, accreditato di un volume alto e nitido, il Gionee G13 Pro si avvale anche di un mini-jack da 3.5 mm per collegarvi le vecchie cuffie e gli auricolari cablati di cui magari si sarà in possesso.

A muoverlo, lato hardware, è un processore quadcore (2.0 GHz) a 12 nanometri di litografia, l’Unisoc Tiger T310, con GPU PowerVR GE8300, che sfrutta 4 GB di RAM mentre lo storage, eMMC 5.1, è da 32 (529 yuan, o pressappoco 75 euro) o 128 GB (699 yuan, o 99 euro circa). Abilitato al 4G, con GPS (A-GPS), Wi-Fi e Bluetooth, il Gionee G13 Pro usa la porta microUSB 2.0 Type-C per caricare la batteria, da 3.500 mAh. Come accennato, il sistema sembra essere HarmonyOS con tanto di Huawei Mobile Services.