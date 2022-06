Ascolta questo articolo

Senza troppo clamore, ma in modo puntuale in una stagione in cui gli anziani avvertono forte il senso di solitudine, il brand tedesco Gigaset ha annunciato un senior phone ad hoc, quasi un crossover telefonico, che unisce il meglio del mondo dei feature phone di una volta a quello degli smartphone moderni (es. il Gigaset GS5).

Gigaset GL7, questo il nome del nuovo arrivato (109 euro), si presenta nella colorazione Grigio Titanio con un form factor da flip phone, cioè a conchiglia: spalancato rivela un display TFT da 2.8 pollici di facile lettura, grazie ai menu facilmente navigabili dai pulsanti fisici, grandi e retroilluminati, posti nella seconda metà del telefono. Qui, in particolare, si trovano 3 pulsanti a rapido accesso A/B/C), associabili con i numeri più importanti e, assieme agli altri, anche un pulsante dedicato alla messaggistica di WhatsApp.

Non manca il tasto SOS che, premuto, chiama 5 numerazioni preconfigurate in successione, fino a che non si stabilisce una connessione con una di esse. Il device Gigaset GL7, con un volume forte, e una fotocamera da 2 megapixel, ha 4 GB di storage (espandibile di altri 128 GB via microSD tramite lo slot a 3 posti ove collocare anche le nanoSIM per il 4G), dove poter stoccare i propri file musicali, anche MP3, e un modulo GPS per Google Maps.

Non si fa mancare il chip per il Bluetooth 4.2, utile a collegare delle cuffie senza fili, benché sia anche predisposto a eseguire le chiamate in vivavoce (per quando si abbiano le mani occupate). Ad internet, invece, viene collegato tramite il Wi-Fi dual band: da quel momento, il sistema operativo KaiOS permette la navigazione, con un browser ad hoc, e offre la possibilità di scaricare le app (es. YouTube, Facebook, Instagram, etc) dal suo APPStore.

Chiuso, con un ingombro di appena 11.7 cm, può essere riposto sulla base di ricarica, inclusa nella confezione, in modo che sia possibile rabboccarlo facendo a meno della consueta cavistica: a carica ultimata, il Gigaset GL7 assicura sino a 300 ore di autonomia in stand-by, o 9 ore di chiamate.