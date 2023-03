Galaxy M54: ufficiale lo smartphone medio-gamma con maxi batteria e 108 mpx

A breve distanza dal lancio dello smartphone A54, Samsung ha ufficializzato, per ora listandolo nel suo sito ufficiale dedicato al Medio Oriente, un altro medio-gamma, il Samsung Galaxy M54, che rappresenta una versione migliorata, per schermo, fotocamere, e batteria (incrementata del 20%) proprio del succitato modello A54.

Previsto nei colori gradiente e blu scuro, Galaxy M54 (164,9 x 77,3 x 8,4 mm per 199 grammi, model number SM-M546B) ha un retro il policarbonato, lo scanner per le impronte digitali sul frame di lato e davanti un vetro protettivo Gorilla Glass 5. Le cornici sono ottimizzate bene, compreso il mento poco spesso: lo schermo è un Infinify O con pannello Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080×2400 pixel).

Tale pannello ha 120 Hz di refresh rate e la tecnologia migliorativa Vision Booster. Il tocco – nel senso dell’esperienza tattile – è stato migliorato via Linear Touch Engine.

La fotocamera anteriore contenuta nel foro è da 32 megapixel mentre, dietro, col classico stile sfuso, ci sono 3 fori ognuno dei quali ospita un sensore fotografico. Si principia con quello ultragrandangolare da 8 (f/2,2) megapixel, seguito da quello principale da 108 megapixel (f/1,8) e da quello per le macro, da 2 megapixel (f/2,4). La sezione fotografica supporta funzioni come l’Object Eraser, lo zoom digitale 10x e i video 4K a 30 fps.

Per il chipset, è stato scelto l’octacore Exynos 1380 che sfrutta 8 GB di RAM mentre, per lo storage, ci sono 128 o 256 GB espandibili sino a 1 TB via microSD, rinunciando a una delle due SIM. La sezione connettività prevede anche il 5G, il GPS (Glonass), il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 6 e l’NFC. Via microUSB Type-C e con caricatore da comprare a parte, si carica velocemente, a 25W, la batteria da 6.000mAh. Il sistema operativo è Android 13 sotto l’interfaccia proprietaria One UI 5.0.