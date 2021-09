Galaxy M52 5G: ufficiale in Europa il medio gamma Samsung

Dopo averne lasciato tracce nel portale MySmartPrice, ed anche nel sito di test GeekBench, Samsung ha ufficialmente portato in Europa, attraverso la Germania e la Polonia, in anticipo sul lancio ufficiale fissato per l’India, un nuovo smartphone di fascia media, abilitato al 5G, incluso nella gamma M, rappresentato dal Galaxy M52 5G.

Gran parte delle dimensioni (164.2 x 76.4 x 7.4 mm, per 173 grammi) del Galaxy M52 5G si devono al display, un pannello panoramico (20:9) AMOLED da 6.7 pollici risoluto in FullHD+ con 120 Hz, ed alla batteria, da 5.000 mAh, caricabile a 25W (sebbene il caricatore non sia incluso nella confezione, il che dovrebbe permettere al prezzo di frenarsi intorno ai 380 euro). In tema di multimedialità, il punch-hole in alto al centro ospita una selfiecamera da 32 megapixel (fuoco fisso, f/2.2, Bokeh) mentre, sul retro, nelle colorazioni nero, bianco, blu, si trova, in un lingottino a sinistra, una triplice fotocamera.

Quest’ultima vede ad aprire le danze un sensore principale da 64 (autofocus, f/1.8, video sino al 4K@30ps, o rallentatore in HD@240fps), seguito da un ultragrandangolo (123°) da 12 megapixel (f/2.2), e da una macro lens da 5 megapixel (f/2.4). Sul versante audio manca il jack da 3.5 mm, con l’audio in cuffia o microfono affidato alla microUSB Type-C: in compenso l’output sonoro è predisposto per supportare le tracce Dolby Atmos.

Si fa molto interessante anche il comparto elaborativo del Samsung Galaxy M52 5G affidato al processore octacore (2.4 GHz) Qualcomm Snapdragon 778G ed alla GPU Adreno 642L, visto che la RAM, da 6 GB, dispone di una funzione di estensione virtuale che le presta 4 GB dallo storage, pari a 128 GB, espandibile di 1 TB via microSD (rinunciando a una delle due SIM). Un ulteriore boost alle prestazione si ottiene dalla funzione “Game Booster” portata in dote dall’interfaccia proprietaria One UI calzata su Android 11.

Chiude la lista delle specifiche in favore del Galaxy M52 5G di Samsung anche l’array delle connettività, comprensivo di 4G, Bluetooth 5.0 LE (A2DP), GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), NFC per i pagamenti e, molto raro per un medio-gamma, di Wi-Fi ax/6 (direct, hotspot): in più, è presente, a tutela dei dati personali, lo scanner per le impronte digitali, mimetizzato nel pulsante d’accensione.