Galaxy M51: a listino il nuovo medio-gamma Samsung con batteria da 7.000 mAh

Sino a poco tempo fa, l’unico smartphone che aveva osato cimentarsi seriamente nella risoluzione del problema della scarsa autonomia, non riuscendo però ad arrivare mai in commercio, era stato l’Energizer Power Max P18K Pop: ora, a raccogliere tale sfida risulta essere stato il nuovo Galaxy M51 che, in attesa della presentazione ufficiale di metà Settembre, è stato in pratica svelato anzitempo da Samsung stessa, che lo ha messo in pre-ordine (a 360.01 euro) nel suo sito ufficiale tedesco.

Disponibile nelle colorazioni bianco e nero, il Samsung Galaxy M51 (162.6 x 77.5 x 8.5/9.5 mm) presenta un display Super AMOLED Plus da 6.7 pollici, risoluto in FullHD+ secondo un aspect ratio a 19.5:9, con 60 Hz di refresh rate, debitamente protetto da un vetro Gorilla Glass: al centro dello stesso, un foro, tipico dei pannelli “Infinity O“, custodisce una selfiecamera da 32 (f/2.0, HDR, video a 1080p@30fps) megapixel mentre, voltato, la coverback, piuttosto spoglia data la collocazione laterale dello scanner per le impronte digitali, ospita solo il bumper rettangolare per la quadcamera.

La multicamera del Galaxy M51 di Samsung, capace di eseguire il Live Focus, allinea a L i sensori da 5 (profondità, f/2.4), 64 (grandangolo a 81°, f/1.8, messa a fuoco fasica), 12 (ultragrandangolo da 123°, f/2.2), e 5 (macro, f/2.4) megapixel, con l’ultimo modulo posto appena sotto il Flash LED.

Passando dal comparto multimediale a quello delle connettività, il venturo Galaxy M51 di Samsung annovera il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), il Bluetooth 5.0 (A2DP), il 4G, il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), l’NFC per i pagamenti contactless, il jack da 3.5 mm, ed una microUSB Type-C. Lato hardware, Samsung Galaxy M51 è animato dal processore octacore (2.2 GHz) Snapdragon 730 con la GPU Adreno 618: la RAM (LPDDR4X), da 6 GB, è abbinata a 128 GB di storage, espandibili via microSD di altri 512 GB.

Clou del dispositivo, animato da Android 10 sotto interfaccia One UI 2.0, è la batteria di bordo, da ben 7.000 mAh, in grado di garantire anche due giorni di uso medio, o molti di più con un utilizzo blando, beneficiando per altro della ricarica rapida a 25W.