Galaxy M14 5G: ufficiale lo smartphone Samsung con maxi batteria

Nelle scorse ore, Samsung, confermando i rumors delle scorse settimane, ha presentato il Galaxy M14 5G, uno smartphone di fascia entry level, accompagnato da 2 anni di major update (sino ad Android 15) e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy M14 5G somiglia, sia nella scocca che nell’hardware, al Galaxy A14 5G. Il frontale reca cornici ampie, in particolar modo per quel che riguarda in mento mentre, in alto, c’è un notch a goccia. Il retro, presentato nei colori Navy Blue, Light Blue, Silver, evidenzia il Flash LED e tre fori, per i sensori fotografici. Lungo il perimetro sono collocati lo slot, per due SIM e una microSD, il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari, la microUSB Type-C e, a destra, il pulsante d’accensione che da anche da scanner per le impronte digitali.

Lo schermo del Galaxy M14 5G è un pannello LCD IPS da 6,6 pollici, con risoluzione FullHD+ ((2.408 x 1.080 pixel) e un refresh rate a 90 Hz. Per video chiamate e selfie è stata implementata una selfiecamera da 13 megapixel (f/2.0) con fuoco fisso. Dietro, i tre “spioncini implementano una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) provvisto di autofocus, un sensore ausiliario da 2 megapixel (f/2.4) per le macro e uno sempre da 2 megapixel (f/2.4) per la cattura della profondità.

Il chipset octacore (2.4 GHz) Exynos 1330 con GPU Mali-G68 MP2 sfrutta sempre 4 GB di RAM LPDDR4X, mentre lo storage è da 64 o 128 GB, come detto espandibile via microSD. Uno degli elementi clou di questo smartphone è la batteria, da ben 6.000 mAh, sufficiente per 2 o 3 giorni di operatività. La carica rapida, secondo report contrastanti, avverrebbe a 15 o 25W, tramite un caricatore non incluso in confezione.

Le connettività del Galaxy M14 5G prevedono il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.2, il GPS, il modulo NFC per i pagamenti contactless, il GPS, il Dual SIM e il 5G, senza standard mmWave 5G ma con supporto sub-6GHz. Sotto l’interfaccia One UI 5.0 c’è il sistema operativo Android 13. Il nuovo device è stato lanciato in Ucraina, dove costa 8.299 grivnia ucraine (circa 218 euro) e 8.999 grivnia ucraine per le configurazioni da 4+64 e 4+128 GB.