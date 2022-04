Galaxy Jump 2: ufficiale il medio-gamma col nuovo processore Exynos 1280

Senza troppo clamore, trattandosi di un modello varato a uso del mercato interno tramite il locale operatore KT, il brand coreano Samsung ha annunciato il nuovo medio-gamma Galaxy Jump 2, erede di un modello introdotto quasi un anno fa.

Il nuovo Galaxy Jump 2 ha un telaio customizzato nei colori verde, blu o bianco, con una tacca a V davanti e lo scanner per le impronte digitali di lato, messo a dialogare col chip crittografico proprietario Knox. Il retro propone a sinistra uno “square”, con una quadcamera in assetto 2×2.

Il frontale del Galaxy Jump 2 è rivestito dal vetro protettivo Gorilla Glass 5: sotto, si cela in alto una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.2), per videochiamate e quelli che un tempo si sarebbe chiamati autoscatti. Il resto dello spazio, con un aspect ratio a 20:9, spetta al display Infinity-V, un pannello LCD TFT da 6.6 pollici, risoluto in FullHD+, con un refresh rate di 120 Hz.

La sezione fotografica posteriore del Galaxy Jump 2 prevede un sensore principale da 50 (f/1.8), uno ultragrandangolare da 5, e due da 2 megapixel (f/2.4) di cui uno per le macro e uno per la profondità.

L’auriga hi-tech di questo device noto come Galaxy Jumper 2 è un processore octacore (2.4 GHz) proprietario, precisamente lo stesso Exynos 1280 atteso anche sui Galaxy A di quest’anno, abbinato alla GPU ARM Mali-G68 da 1.000 MHz massimi. La RAM, da 6 GB, fa coppia con lo storage, da 128 GB, espandibile via microSD sino a 1 TB extra. Ancora sul piano hardware, sono presenti le connettività 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, NFC per i pagamenti contactless, GPS, mini-jack da 3.5 mm e microUSB Type-C. Grazie a quest’ultima porta, è possibile operare la ricarica rapida, a 25W, della batteria, da 5.000 mAh.

Animato da Android 12 sotto l’interfaccia One UI 4.1, il Samsung Galaxy Jumper 2 è prezzato a 419.100 won coreani, pari a pressappoco 312 euro nostrani al cambio attuale.