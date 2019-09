Galaxy A90 5G: ufficiale il primo medio-gamma Samsung con 5G e Snapdragon 855

Nonostante Sony se la passi davvero male, stante l’intenzione del colosso nipponico di chiudere il suo quartier generale telefonico in Europa, la rivale Samsung è – invece – nel pieno del suo fulgore, tanto da aver appena presentato il suo primo smartphone di fascia media, il Galaxy A90 5G, a poter sfoggiare la connettività ultraveloce di ultima generazione.

Niente display forato. La scocca (164.8 x 76.4 x 8.4 mm, per 206 grammi) del Galaxy A90 5G si presenta con un classico notch a goccia, con lo scopo di ospitare la selfiecamera, da 32 megapixel (f/2.0), in cima al display che, però, costituisce un vero elemento di riscatto in quanto, formato da un pannello SuperAMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ (393 PPI), supporta un innovativo scanner ottico sottostante.

Ciò permette di liberare spazio sulla suggestiva coverback, in vetro, concepita nelle colorazioni bianco o nero, che mostra una suddivisione a doppio tono, quasi à la Pixel phone.

Tranne il logo Samsung, poco sopra la parte centrale media, il retro ospita lateralmente la sola multicamera verticale, impreziosita da varie ottimizzazioni premium (stabilizzazione “Super Steady“, rilevatore di errori fotografici “Flaw Detector“, “Scene Optimizer” per il miglioramento dei colori a soggetto riconosciuto), da 3 sensori, con quello standard da 48 megapixel (f/2.0) che precede l’ultragrandangolare (123°) da 8 (f/2.2) e quello per la profondità da 5 (f/2.2) megapixel.

Anche il setting logico del Samsung A90 5G è da top gamma, col processore octacore (2.84 GHz) Snapdragon 855 e la sua GPU Adreno 640 che si avvalgono, quanto a RAM e storage, a seconda delle configurazioni, di 6+128 GB (espandibile, via microSD), o di 8+128 GB (non espandibile).

Venendo al clou del modello specifico, ovvero al roster delle connettività, dove pure si riscontra la presenza del Bluetooth 5.0, del Wi-Fi ac dual band, e del 4G con chiamate VoLTE, oltre che del GPS (Glonass), grazie al modem Snapdragon X50, il Samsung Galaxy A90 5G supporta le frequenze sotto i 6 GHz (Subs 6) per il cosiddetto 5G non autonomo (NSA, che presuppone una rete LTE sottostante).

La batteria, attestata la scelta software incentrata sull’interfaccia OneUi (con tanto di modalità desktop “Samsung DeX”) su base Android 9.0, si sostanzia in un accumulatore energetico da 4.500 mAh, che la porta microUSB Type-C 3.1 permette di caricare rapidamente a 25W.

L’esordio del Galaxy A90 5G, che in seguito toccherà vari mercati mondiali, è calendarizzato ufficialmente per il 4 Settembre, in Corea del Sud, al prezzo di pressappoco 676 euro (ovvero, di 899.800 won locali).