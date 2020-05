Galaxy A21s: ufficiale l’entry level giovanile per gli amanti dei social e delle foto

Dopo averne anticipato in gran parte le peculiarità con un video promozionale diffuso nei giorni scorsi, Samsung ha del tutto alzato il sipario (con disponibilità effettiva dal 19 Maggio a un prezzo ancora non pervenuto) sullo smartphone Galaxy A21s che, evoluzione del Galaxy A21 di Aprile, si connota per una forte vocazione alla creatività social.

Il frontale del Galaxy A1s (163.7 x 75.3 x 8.9 mm, per 192 grammi), il cui chassis è redatto nelle nuance rosso, bianco, blu, e nero, propone un display Infinity-O forato in alto a sinistra, quale sede per la selfiecamera, da 13 megapixel (f/2.2, face unlock): il pannello in tal modo configurato è un HD+ (269 PPI) da 6.5 pollici, allestito nell’aspetto panoramico a 20:9.

Dietro, assestato al centro lo scanner per le impronte digitali, il bumper di sinistra propone una quadrupla fotocamera a L, con un sensore da 48 (f/2.0, pixel binning 4-in-1, messa a fuoco fasico, video a 1080p@30fps), uno ultragrandangolare da 8 (f/2.2, obiettivo da 1/4.0″, pixel grandi 1.12 micron), e una coppia di moduli da 2 (f/2.4) megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità. Grazie a particolari implementazioni della One UI 2.0 a base Android 10, l’app camera proprietaria supporta gli AR Doodle ed è capace di instradare i Live direttamente sulle principali piattaforme social.

L’interno del Galaxy A21s propone il processore octacore (2.0 GHz) Exynos 850 che, nel modello in oggetto, secondo le configurazioni, può contare su una RAM da 3 a 6 GB passando per 4, e su uno storage ampliabile (+ 512) da 32 o 64 GB.

Piuttosto completo nelle porte, a fronte della sua natura di entry level giovanile, il Galaxy A21s di Samsung non si fa mancare la doppia SIM con 4G, il Wi-Fi n a doppia banda (hotspot, direct), il GPS (A-GPS), il Bluetooth 5.0 (A2DP), il jack da 3.5 mm, il modulo NFC, anche se ripiega su una microUSB 2.0 per caricare, rapidamente (a 15W), la batteria da 5.000 mAh.