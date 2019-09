Galaxy A20s: da Samsung il nuovo entry level con tripla postcamera ultragrandangolare

Trattandosi di un adeguamento migliorativo, Samsung si è risparmiata le fanfare del caso e, nell’ufficializzare il nuovo smartphone Galaxy A20s quale adeguamento dei precedenti A20 ed A20e (5.8 pollici HD+, doppia fotocamera posteriore da 13+5 megapixel, tagli mnemonici da 3+32 GB, batteria da 3.000 mAh), si è limitato a caricarne la scheda riassuntiva nel proprio portale istituzionale.

Esteticamente, il Galaxy A20s (163.3 x 77.5 x 8 mm, per 183 grammi) adotta un frontale Infinity-V con un piccolo ed accettabile mento in basso e cornici contenute di lato mentre, sul retro, creato in plastica 3D nelle colorazioni rosso, nero, verde, e blu, è possibile distinguere il consueto scanner biometrico centrale e, rispetto al passato, una triplice fotocamera incolonnata a sinistra, con un sensore standard da 13 (messa a fuoco via rilevamento fasico, f/1.8), uno ultragrandangolare (120°) da 8 (f/2.2, obiettivo da 13mm) ed uno per la profondità da 5 (F/2.2) da 5 megapixel.

Frontalmente, il Samsung Galaxy A20s esibisce un display panoramico (19:9) HD+ da 6.5 pollici di tipo TFT, con discreta densità d’immagine (265 PPI), sormontato da una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0).

Al di sotto, opera un processore octacore (1.8 GHz) di Qualcomm, lo Snapdragon 450, assieme alla scheda grafica Adreno 506. La RAM è prevista nei tagli da 3 e 4 GB, mentre lo storage espandibile (di ulteriori 512 GB, ricorrendo alla microSD) oscilla tra le pezzature da 32 e 64 GB.

Capace di connettersi ad internet tramite il Wi-Fi n o il 4G (con VoLTE per le chiamate sotto LTE) applicato alle due SIM (ubicate nello slot a tre posti), munito di Bluetooth (ma 4.2), il Samsung Galaxy A20s annovera il GPS (BDS, Glonass), il jack da 3.5 mm con Radio FM ed una microUSB Type-C con cui ricaricare rapidamente, a 15W, la batteria da 4.000 mAh.

Ancora ignoti i prezzi ufficiali (ipotizzati a partire d 150 dollari) ed i mercati di distribuzione, il venturo Samsung Galaxy A20s sarà out-of-the-box con la canonica interfaccia proprietaria One UI basata su Android Pie 9.0.