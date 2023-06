FreeYond M5A: il nuovo smartphone che combina il design di iPhone 13 e Xiaomi 13 a un prezzo imbattibile

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Il FreeYond M5A si presenta come una buona opzione per chi cerca uno smartphone economico ma potente, che non rinuncia al design e alla qualità. Il FreeYond M5A si propone come uno dei migliori rapporti qualità-prezzo sul mercato, e potrebbe attirare l’interesse di molti consumatori: peccato che l'unico modo per accaparrarselo in Italia sia quello di rivolgersi agli importatori come Aliexpress, con conseguenti lunghe tempistiche di spedizione e garanzia non sempre facilissima da far rispettare.