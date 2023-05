Fire Max 11: ufficiale il tablet gigante di Amazon

Amazon, vantando vendite raddoppiate negli ultimi due anni per il suo tablet Fire 10, ha colto l’interesse del mercato verso i tablet dall’ampio schermo nell’ottica di fornire un buon supporto alla produttività via multi-tasking e, di conseguenza, ha annunciato quello che è il migliore tablet del suo listino, di sicuro il più grande, col nome di Fire Max 11.

Amazon Fire Max 11 ha un corpo interamente in metallo, contro la plastica degli altri modelli. Le dimensioni dello chassis, di color grigio, sono 259,1×163,7×7,5mm per 490 grammi. Lo schermo del dispositivo è formato da un pannello LCD da 11″ con risoluzione a 2000×1200 pixel, ottima leggibilità all’aperto (410 nits di luminosità), buona densità di pixel per pollice (213 PPI), e certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione della luce blu.

Le fotocamere migliorano rispetto al Fire 10 che ne aveva davanti e dietro rispettivamente una da 2 e una da 5 megapixel. Nel Fire Max 11 sono ambedue da 8 megapixel: quella posteriore beneficia dell’autofocus e cattura clip video a 1080p, cioè in Full HD. Nell’ambito dell’audio si possono apprezzare i due speaker ottimizzati col supporto alle tracce Dolby Atmos, ma – purtroppo – manca il mini jack audio da 3,5 mm.

Lateralmente, la sicurezza del tablet Amazon Fire Max 11 è assecondata con uno scanner per le impronte digitali. Il chipset MediaTek MTK8188K mette a disposizione otto core e una frequenza di clock massima a 2,2 GHz: la RAM è da 4 GB, ma sullo storage abbiamo due possibilità di scelta, con tagli da 64 e 128 GB e il conforto del poter ricorrere a una microSD se ci servisse altro spazio d’archiviazione. Grazie a tale assetto è possibile supportare al meglio Fire OS con 4 anni di security update.

Come sempre avviene per i dispositivi Amazon, non è possibile conoscere la batteria del Fire Max 11, ma di questo prodotto si sa che promette 14 ore di video, lettura, musica, navigazione. Le connessioni troviamo una microUSB 2.0 Type-C, il Wi-Fi 6, e il Bluetooth 5.3. Collegando una cover con tastiera e trackpad grazie ai pogo pin magnetici si può lavorare come se si fosse si un piccolo portatile, prendendo poi appunto anche mediante un opzionale pennino Made for Amazon compatibile con lo standard USI 2.0, contraddistinto da 4.096 livelli di pressione, 6 mesi di autonomia via batteria AAAA, e aggancio magnetico al lato del tablet.

Il modello da 64 GB costa con pubblicità 269,99 euro e senza pubblicità 284,99 euro. Con 128 GB si paga 299,99 euro con pubblicità e 314,99 euro senza pubblicità: con annessi listini sul sito ufficiale di Amazon, ci sono anche kit con cover-tastiera e/o stilo con e senza pubblicità.