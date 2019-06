Elephone U2, in arrivo il top gamma con 5 fotocamere: dual selfie e tripla postcam

Dopo mesi di annunci sull’evoluzione del relativo concept, e mettendo a frutto il lavoro fatto col già ottimo Elephone PX, il brand cinese Elephone ha presentato, in vista dell’esordio ufficiale sul mercato a partire dal 9 Giugno, il suo nuovo ed affascinante top gamma Elephone U2, naturalmente animato da Android Pie 9.0.

Elephone U2 ha una scocca in lega d’alluminio lavorato CNC con placche, anteriore e posteriore, in vetro: in basso è presente una porticina microUSB Type-C (per la ricarica rapida della batteria, da 3.250 mAh) mentre, di lato, sopra il pulsante d’accensione è presente uno dei due (l’altro è il face unlock) sistemi di accesso protetto dello smartphone, rappresentato dallo scanner biometrico per le impronte digitali.

Il display è incluso tra cornici praticamente assenti su 3 dei quattro lati, col mento ridotto ad appena 3.48 mm: quanto basta perché il 93.1% del frontale sia appannaggio del pannello FullHD+ da 6.26 pollici, prodotto dal realizzatore cinese BOE, ottimo sia quanto a luminosità (500 nits) che a valore (103%) della scala cromatica Wide Color Gamut.

La selfiecamera? Ovviamente c’è, ma è stata celata alla vista da un meccanismo a pop-up: una volta che l’estrattore l’ha palesata, emergono i suoi due sensori, da 16+2 megapixel, con la modalità ritratto supportata dall’intelligenza artificiale del processore octacore (2.1 GHz, con architettura a 12 nanometri) MediaTek Helio P70, posto ai timoni di comando dell’Elephone U2 in ambedue le configurazioni possibili, da 4+64 e 6+128 GB, sempre con storage espandibile a 256 GB.

Sul retro, invece, è presente, in alto a sinistra, sopra il Flash Dual LED, una triplice fotocamera: in un semaforo verticale sono alloggiati il sensore da 16 (f/1.6, pixel grandi 1.55 micron, beauty mode 2.0) e quello 5 (per la profondità) megapixel, mentre, al di fuori dell’elisse, è presente il sensore da 2 megapixel, utile per migliorare la luminosità degli scatti. A completamento del comparto multimediale, giova ricordare la presenza di un amplificatore smart implementato da NXP Semiconductors, una costola dell’olandese Philips, quale supporto del dual speaker stereo inferiore.

Privo del modulo NFC, ma corredato di Dual SIM, 4G con banda 20, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 4.2, e GPS, l’Elephone U2 è stato allestito nelle colorazioni rosso (mocha red), nero (ceramic black), e blu (amber blue) e, in attesa della commercializzazione ufficiale, è già possibile trovarlo in pre-vendita su Aliexpress, nelle sole nuance blu e nera, e col setting da 6+128 GB, al prezzo di 300.04 euro, scontato con l’applicazione di vari coupon.