Ecopelle: il trucco dei produttori di smartphone per risparmiare e farci cambiare telefono più spesso

La plastica è passata di moda. Da anni, i produttori di smartphone cercano di offrire materiali più pregiati e resistenti per i loro dispositivi, come metallo, vetro, ceramica e persino vera pelle. Ma c’è una categoria di produttori che ha trovato un modo per tornare alla plastica senza rinunciare all’aspetto elegante: si tratta di quei produttori che hanno adottato la cosiddetta ecopelle.

L’ecopelle è un materiale sintetico che imita la pelle, ma che in realtà è composto da una copertura di plastica rivestita da uno strato di silicone con una texture della pelle. Questo materiale ha il vantaggio di essere economico e leggero, ma ha anche degli svantaggi evidenti: si rovina facilmente, si scrosta, si macchia e si deforma con il tempo. Alcuni esempi di smartphone che utilizzano l’ecopelle sono il Xiaomi Mi 11 Ultra, il Vivo X60 Pro+ e il Motorola Edge 40.

Questi dispositivi appartengono alla fascia alta del mercato e hanno prezzi elevati, ma non offrono una qualità adeguata per quanto riguarda il materiale della scocca posteriore. Un articolo pubblicato dai colleghi russi del portale Mobiltelefon.ru mostra una serie di foto di smartphone con ecopelle che dopo 1-2 anni di utilizzo sono diventati irriconoscibili.

Nello specifico, ci sono in cui la plastica si è staccata, la pelle si è scolorita, le crepe e i graffi sono evidenti. Si tratta di una situazione inaccettabile per dei dispositivi che costano migliaia di euro e che dovrebbero durare almeno 3-4 anni. La fonte suggerisce che i produttori usino l’ecopelle non solo per risparmiare sui costi, ma anche per spingere i consumatori a cambiare smartphone più spesso, sfruttando il fatto che l’aspetto estetico è un fattore importante nella scelta di un dispositivo. In questo modo, i produttori aumentano le loro vendite a scapito della soddisfazione dei clienti e dell’ambiente.

La nostra raccomandazione è di evitare gli smartphone con ecopelle e di preferire quelli con materiali più duraturi e resistenti, come metallo, vetro o ceramica. Se proprio volete avere la sensazione della pelle sul vostro telefono, potete optare per delle cover in vera pelle o in altri materiali naturali, che sono facilmente sostituibili e personalizzabili. Non fatevi ingannare dall’ecopelle: è solo plastica travestita.