Earoo iPhone Case: come non smarrire gli AirPods grazie ad una iPhone cover ecologica

Attualmente, quello del true wireless è uno dei formati più popolari quando si tratta di auricolari da associare al proprio smartphone, grazie alla moda creata, tempo fa, da Apple con i suoi AirPods che, ancora oggi, forte del loro design iconico, ispirano i rivali ed attraggono i fan. Ambiti come non mai, gli AirPods scontano, però, una grossa difficoltà: la facilità con cui si perdono durante i propri spostamenti.

A tal proposito, basti pensare che tale problematica, negli USA, è diventata un’emergenza vera e propria, con l’ente che gestisce la metro di New York, l’MTA, che ha dovuto stilare un vademecum nel quale invita gli utenti a fare attenzione ai propri AirPods che, spesso smarriti quando si sale in treno o metro, costringono gli utenti in pericolose ricerche tra i binari, con decine di chiamate d’emergenza al giorno.

Per evitare situazioni del genere, o anche semplicemente di perdere una o più capsule dei propri AirPods durante gli allenamenti, e con lo scopo anche di tenerli rapidamente a portata di mano, la start-up italiana Earoo, nata nel Gennaio 2019, ha progettato, con un processo di ricerca e di test per prototipi durato 7 mesi, l’Earoo iPhone Case.

Quest’ultimo altri non è che un case protettivo per l’iPhone (dal 7 sino all’Xs Max), realizzato in un polimero biodegradabile (in opportune condizioni di umidità e temperatura) e compostabile, il polilattato, ricavato dalla lavorazione delle bucce di pomodoro (in genere si usa anche il mais, la barbabietola, o il semplice grano). Il risultato è un materiale flessibile ma resistente, poi stampato in 3D, in una forma che risulta anche molto pratica.

Sul dorso dell’Earoo iPhone Case, infatti, è presente una sorta di “nido“, al cui interno va posta la custodia degli AirPods che, in tale sede, non solo sarà sempre a portata di mano, ma potrà essere anche ricaricata qualora ve ne fosse bisogno, senza necessità di spostarla altrove, estraendola. Sempre questo avvolgimento, colmato o meno dalla custodia per gli AirPods, fungerà da stand per l’iPhone, posto in assetto panoramico orizzontale, onde consentire una più agevole consultazione dei video, o dei tutorial.

Attualmente, Earoo iPhone Case è in crowdfunding su Kickstarter, con possibilità di sceglierlo tra 12 diverse colorazioni mono (tra cui spicca l’elegante Black Sand), a partire da 20 euro (sconto del 41% sul prezzo finale), con produzione fissata per l’imminente Ottobre, e spedizioni calendarizzate per Novembre.