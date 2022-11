Doogee X98: in arrivo lo smartphone basico con Android 12

Ascolta questo articolo

Non si concede tregua il marchio cinese Doogee che, dopo aver messo in campo il modello Doogee X98 Pro, si è reso protagonista di un nuovo varo, relativo al fratello minore Doogee X98.

Praticamente uguale nello stile al modello Pro, anche nelle colorazioni, nero, celestino e verde acqua con texture verticale sul retro, lo chassis in plastica del Doogee X98 (165.3 x 73.6 x 8.8 mm per 190 grammi) ricorre a un display LCD IPS da 6.52 pollici risoluto a 1600 x 720 pixel (quindi in HD+) secondo un aspect ratio a 19,5:9, con 274 come densità di pixel per pollice (PPI) e 60 Hz come refresh rate: il notch a goccia ospita la selfiecamera da 5 megapixel con f/2.2 e Face ID per la sicurezza mentre.

Il bumper posteriore, esteso in orizzontale, verso sinistra ospita una dual camera, con un sensore secondario da 2 megapixel (f/2.4) e uno primario da 8 megapixel (Samsung S5K4H8YX, f/1.8, 78° di FOV, messa a fuoco fasica, touch focus, autofocus, video a 1080p @ 30fps).

Il processore quadcore (2.0 GHz) a 64 bit MediaTek Helio A22, realizzato con litografia a 12 nanometri e messo in coppia con la GPU PowerVR GE8320 da 660 MHz, si avvale di 3 GB di RAM e di 16 GB di storage, espandibile via microSD con slot dedicato, all’insegna di una combinazione tecniche che riesce a eseguire Android 12 in versione normale. A fornire l’energia è una batteria da 4.200 mAh, caricabile a 5W via microUSB Type-C, idonea a garantire un tempo di stand-by di una settimana e 3 giorni, o 16 ore di conversazione.

Le connettività dello smartphone Doogee X98 sono basiche e prevedono il Dual SIM, il 4G, il Bluetooth 5,0 (A2DP), il Wi-F n dual-band, (direct, hotspot), il mini-jack da 3.5 mm e il GPS (con A-GPS e Glonass). Al momento non è ancora noto il prezzo che, però, potrebbe aggirarsi sui 90 dollari.