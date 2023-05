Doogee V20 Pro ed S100 Pro: ufficiali i nuovi smartphone rugged

Come Honor, anche Doogee ha aperto la settimana a suon di annunci, con la messa in campo anche di una coppia di smartphone rugged, i V20 Pro ed S100 Pro, formati da un device AMOLED con termocamera e da un corazzatissimo modello con semplice connettività 4G.

Doogee V20 Pro (170,5×81,2x14mm per 297,5 grammi) al pari del modello V20 ha un display AMOLED, cosa rara per la categoria rugged, cui questo smartphone appartiene in virtù delle certificazioni di impermeabilità (IP68, IP69K), resistenza (MIL-STD-810H) e all’adozione della protezione anteriore via vetro Gorilla Glass 5. Ovviamente non mancano gli angoli leggermente tagliati e rinforzati. Sul piano delle specifiche, il summenzionato schermo è un pannello da 6,43″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 25 Hz.

La cornice davanti ospita una fotocamera anteriore da 16 megapixel. Dietro troviamo uno scudo orizzontale che contiene una tripla fotocamera. La stessa prevede un sensore principale da 64 megapixel, uno da 24 megapixel per la visione notturna e una termocamera InfiRay con 1440×1080 pixel di risoluzione (+ 30% rispetto al 2021) e riprese sino a 1 km. Va notato che l’app fotografica, attraverso una funzione a doppio spettro, sovrappone due immagini differenti.

Il chipset è l’octacore MediaTek Dimensity 700. La RAM, da 12 GB fisici, può guadagnare sino a 8 GB di RAM virtuale. Anche lo storage UFS 2.2, da 256 GB fisici, può essere ampliato, come sempre ricorrendo a una microSD, in questo caso sino a un massimo di ulteriori 2 Terabyte. La batteria, da 6.000mAh nel Doogee V20 Pro, si ricarica rapidamente a 33W via microUSB Type-C. Non manca un sistema di sicurezza, con il sensore laterale per le impronte digitali, e un assetto di connettività che comprende Dual nanoSIM, WiFi 6, 5G, Bluetooth, NFC, e GPS. Il sistema operativo è Android 12.

Doogee S100 Pro, a sua volta emanazione di un modello base già presente in listino, è presentato come una “powerstation super maneggevole per l’outdoor” visto che monta, sempre con carica rapida a 33W, una enorme batteria da 22.000 mAh. Il suo chassis )178,5×83,1×27,3 mm per 544,2 grammi) gode della protezione anteriore del vetro Gorilla Glass 5 ed è certificato per impermeabilità e resistenza a condizioni estreme (IP68, IP69K, MIL-STD-810H).

Il display è un pannello da 6,58″ pollici con risoluzione a 2408×1080 pixel e sino a 120 Hz di refreh rate adattivo. Davanti troviamo una fotocamera anteriore da 32 megapixel mentre dietro c’è una tripla fotocamera con un sensore principale da 108 megapixel, uno per la visione notturna da 20 megapixel e uno per le macro da 16 megapixel. Per le esigenze da campeggio, c’è anche una potente torcia a LED da 130 lumen.

Assieme a 12 GB di RAM ampliabili virtualmente di 8 GB, ed a 256 GB di storage UFS 2.2 estensibili sino a 2 TB via microSD opera il chipset Helio G99 di MediaTek che supporta la sola connettività 4G: ancora in ambito connettività si possono annoverare Wi-Fi 6, NFC, e GPS. Lo scanner per le impronte digitali è sempre posto di lato, mentre il sistema operativo è Android 12.