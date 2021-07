Doogee presenta l’N40 Pro: lo smartphone con batteria da 6380 mAh e display da 6,52 pollici

Doogee si fa sempre più spazio tra gli smartphone rugged. Infatti negli ultimi due mesi ha presentato diversi modelli tutti caratterizzati dalla sigla S, proprio come l’S40. Questa volta, invece, il costruttore cinese ha presentato l’N40 Pro. Appartenendo alla serie N, non si tratta di un rugged, ma di un classico smartphone con design all’avanguardia.

Per quanto riguarda il Doogee N40 Pro, il cui nome rievoca un analogo modello targato 2020, è dotato di 6 GB di Ram e 128 GB di memoria. Inoltre, è possibile espandere la memoria con l’utilizzo di una microSD fino a 256 GB. Il processore è un Mediatek Helio P60: è un octa-core con 4 Arm Cortex-A53 e 4 Arm Cortex-A73 con clock a 2.0 GHz.

Doogee N40 Pro: la scheda tecnica

Il display ha un diametro di 6,52 pollici con risoluzione 720×1620 con un aspect ratio di 20:9. Sul lato posteriore, inoltre, troviamo quattro fotocamere: la principale è da 20 MP, poi c’è una grandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP ed infine una fotocamera con funzione portrait per i filtri da 8 MP. La fotocamera per i selfie, posizionata sul lato anteriore, è della Samsung ed è da 20 MP.

La batteria è da 6380 mAh e potrà garantire un‘autonomia di circa 24 ore. Il sensore delle impronte digitali è montato lateralmente ed in più è disponibile la funzione di riconoscimento facciale per sbloccare il telefono semplicemente guardando il proprio telefono.

Il Doogee N40 Pro è Dual SIM, con entrambe le schedine in formato nano. Tuttavia è possibile usare gli slot anche in diverse configurazioni: due nano sim oppure 1 nano sim ed una microSD. Quindi usando la microSD, si perde uno slot per la seconda sim. I colori disponibili sono 4: Midnight Blue, Classic Black, Forest Green e Caramel Brown. Lo smartphone sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 26 luglio, ma il prezzo non è stato ancora rivelato.