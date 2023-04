Doogee N50: ufficiale con Android 13 e sino a 15 GB di RAM

Dopo il rugged phone Doogee V Max di Febbraio, il marchio cinese Doogee ha annunciato un nuovo smartphone di fascia media, il Doogee N50, con tanto di sistema operativo Android 13 e di varie colorazioni per la scocca.

Doogee N50 si presenta nelle nuance fata rosa (viola), blu elettrico e nero granito: la lavorazione regala un aspetto lucido molto gradevole. I frame laterali sono curvi ma c’è una piccola rientranza attorno al tasto di accensione, per appoggiarci meglio il pollice, visto che il medesimo tasto fa anche da rapido (sblocco in 0,19 secondi) scanner a 360° per le impronte digitali. Il frontale non stupisce: c’è un notch a goccia in alto e un mento un po’ troppo evidente in basso.

Lungo il perimetro si trovano lo slot per inserire anche la microSD, da massimo 1 TB, la microUSB Type-C e uno speaker 1217 con ampia camera di risonanza, per un audio molto potente. Principiando dal lato A, si nota un display LCD da 6,52 pollici, con risoluzione a 1600×1080 pixel, rapporto d’aspetto a 20:9, 390 nits di luminosità, 1000:1 come contrasto, 269 ​​PPI di densità di pixel, e 16,7 milioni di colori. La fotocamera anteriore ha la modalità bellezza e garantisce 8 megapixel (S5K4H7YX03, f/2.0, 80% di FOV).

Sul retro del Doogee N50, il rettangolo propone una doppia fotocamera capace di girare clip a 1080p@30fps. Il sensore principale è da 50 megapixel (f/1.8, 80° di campo visivo, messa a fuoco PDAF, modalità panorama) e ha l’autofocus, mentre il sensore secondario, da 2 megapixel (f/2.4, 90° di FOV), è utile per realizzare delle belle macro.

Sotto il “cofano”, Doogee N50 ospita il chipset octacore (1.6G Hz, 12 nanometri) Unisoc T606 con la GPU Mali-G57: la RAM è da 8 GB ma, grazie a 7 GB di RAM estesa (virtuale), può arrivare a 15 GB. Diversamente, lo storage, come visto espandibile, ha un ammontare fisico di 128 GB di archiviazione. La batteria appare un poco sottodimensionata, con 4.200 di capienza, ma è caricabile piuttosto rapidamente, a 18W e, a carica completa, promette di avere 235 ore di stand-by, 2 giorni di uso normale, 30 ore di chiamata, 7 ore di streaming video, 20 ore di musica, 6,3 ore di navigazione web, 4,7 ore di scatti fotografici.

Le connettività del Doogee N50 prevedono il 4G, il Dual SIM, il Wi-Fi n dual band, il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), il mini-jack da 3.5 mm con Radio FM, e il GPS (Glonass, Galileo, Beidou). Il prezzo del Doogee N50, sullo store ufficiale DoogeeMall, è di 189.99 dollari, pari a pressappoco 174 euro.