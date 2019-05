Da giugno 2019 offerte telefoniche rimodulate per i grandi operatori di telefonia mobile

Tra pochi giorni entreranno in funzione le rimodulazioni su alcune offerte telefoniche da parte dei grandi operatori di telefonia mobile. Questo per i clienti significa un aumento per usufruire delle offerte che hanno adoperato fino ad oggi. Gli utenti che possono tirare un sospiro di sollievo sono i clienti Iliad. L’ultimo operatore, sbarcato in Italia dopo la fusione tra Wind e Tre, ha preferito puntare sulla trasparenza e su offerte che rimangono uguali per sempre.

Tim

Dal 13 giugno, alcuni clienti Tim si ritroveranno a pagare 1.99 euro in più oltre al costo dell’offerta mensile. Le offerte soggette alla rimodulazione sono: Tim Ten Go, Tim Planet Go e Tim Special Old. Quest’aumento permetterà di attivare l’opzione minuti illimitati o 20 giga di traffico internet in più per un anno. Queste due opzioni si potranno attivare chiamando il numero 409168, oppure accedendo dall’Area Clienti sul sito di Tim o dall’app MyTim.

Vodafone

Dal 15 luglio gli utenti dell’operatore rosso Vodafone avranno un aumento di 1,99 euro al mese per le promozioni Special minuti 50 GB e Special 1000 4 GB. I clienti Vodafone potranno avere in compenso 20 GB aggiuntivi gratis ogni mese per 1 anno. Per sapere se la nostra offerta sarà interessata da un aumento di prezzo, si può chiamare il 42593 dal proprio numero, e verificare se l’offerta attiva sul telefono avrà una rimodulazione.

Wind

Per quanto riguarda Wind, gli aumenti dovrebbero interessare alcune promozioni che hanno internet illimitato alla velocità di 128 Kb/s se si superano i giga a disposizione della propria offerta. Le promozioni coinvolte nelle rimodulazioni sono le Wind Smart, che dal 17 giugno aumenteranno di 2 euro al mese. I clienti interessati dalle rimodulazioni potranno però attivare l’opzione con minuti illimitati o 50 GB di traffico extra al mese gratuito per un anno. Per confermare la propria scelta, basterà inviare un SMS al numero 40400 con OKVU per attivare l’opzione voce o OK50 per attivare quella Internet.

Tre

Dal 16 giugno i clienti che hanno attivato le offerte Play 30 Plus, All-In Teen Limited Edition e Play 30 Unlimited potrebbero avere un addebito mensile di 3 euro. I clienti che subiranno la rimodulazione potranno avere in compenso 50 GB di traffico extra ogni mese gratis. Per poterli ricevere, il cliente dovrà inviare un SMS al numero 40100 entro il 31 giugno 2019 con scritto OKGIGA.