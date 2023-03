Cubot P80: ufficiale l’entry level di classe con 16 GB di RAM

Dopo il successo del P60, Cubot, restato per molto tempo silenzioso, è tornata a farsi viva con un nuovo smartphone, il Cubot P80 che mette in campo buone specifiche e un prezzo ispirato assieme alla consueta accessibilità.

Cubot P80 in nero (Midnight Black), viola (Mystic Violet) e blu (Ocean Blue), ha una parete frontale con notch a goccia mentre il retro ha uno square per la tripla fotocamera con un design in stile iPhone. I frame laterali sono piacevolmente piatti, con angoli curvati dolcemente, per un aspetto premium: da notare che a destra nel pulsante d’accensione è integrato lo scanner per le impronte digitali. Quest’ultimo fa da sistema di sicurezza assieme al Face ID supportato dalla selfiecamera, da 24 megapixel, con abbellimento basato sull’intelligenza artificiale.

Il display è adatto alla visione di film, alle esperienze social, e alla navigazione. Nella fattispecie, è un pannello LCD da 6.583 pollici con risoluzione Full HD+ (a 2408 x 1080 pixel). Dietro, la tripla fotocamera prevede, secondo la scheda tecnica di Aliexpress, un sensore per le macro da 2 megapixel e uno fotosensibile, per la profondità, da 0.3 megapixel. Il sensore principale, invece, è da ben 48 megapixel (non è noto se supporti il pixel binning).

Il chipset è un octacore da 2.0 GHz di clock frequency, a 1 nanometri di litografia, sostanziato nel MediaTek MT8788/WA. La RAM, da 8 GB, passa a 16 GB totali via Virtual RAM, mentre lo storage è da 256 GB. La batteria del Cubot P80, con i suoi 5.200 mAh, è bastevole per accompagnare l’utente durante le sue attività più consuete e preferiti.

Non mancano il 4G, l’NFC per i pagamenti, la microUSB con OTG, il Wi-Fi ed il Bluetooth 4.2: il sistema operativo è Android 13. Per il prezzo, il Cubot P80 esordirà il 17 Aprile al prezzo di 295,56 euro.