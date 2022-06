Coolpad Cool 20s: ufficiale il mediogamma con audio stereo, 5G, FullHD a 90 Hz

Ascolta questo articolo

Come annunciato nei giorni scorsi su Weibo, il brand cinese Coolpad ha annunciato un interessante smartphone di fascia media, il Coolpad Cool 20s, disponibile pre-ordine a partire da 999 yuan, pari a circa 142 euro, nelle colorazioni Firefly Black, Moon Shadow White e Azure Blue, per la configurazione da 4+128 GB. Gli acquisti saranno invece possibili, sempre in Cina, dal 17 Giugno.

Il nuovo Coolpad Cool 20s ha un telaio sottile (8.28 mm) e discretamente leggero (180 grammi) con un design curvo 3D per migliorarne l’impugnatura quando tenuto in mano. Frontalmente adotta il vecchio trucco del notch a goccia, per la selfiecamera, da 8 megapixel: lo schermo è un pannello LCD da 6.58 pollici, in risoluzione FullHD+ (1080p), con un refresh rate dinamico sino a 90 Hz (abbassabile per migliorare l’autonomia, incrementabile ad es. per giocare a Honor of Kings), con il supporto allo “standard di colori dei film di Hollywood” DCI-P3 e, per il 96%, al color gamut NTSC.

L’audio si esplica nel mini-jack da 3.5 mm e nei due speaker simmetrici 1318 con una modalità di volume super alto, capace di incrementarlo sino al 200% in favore degli anziani: lo scanner per le impronte digitali si trova di lato.

Dietro, con un look a “lecca-lecca“, si trovano incolonnati a sinistra i sensori della dual camera: quest’ultima, ottimizzata con gli algoritmi di ArcSoft, è formata da un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8, modalità super scena notturna, pixel binning 4-in-1 per foto più luminose e con poco rumore anche con poca luce ambientale) e da uno per le macro, da 2 megapixel.

Il processore octactore (2.2 GHz) a 7 nanometri Mediatek Dimensity 700, affiancato dalla GPU Mali-G57 MC2, porta in dote il 5G sul Dual SIM con dual stand-by, e coopera con sino ad 8 GB di RAM, estensibili virtualmente di 5 GB (totale: 13 GB), e con 128 GB di storage. Sul versante energetico, il Coolpad Cool 20s, animato da Android 11 sotto l’interfaccia COOLOS 2.0, propone una batteria da 4.500 mAh, caricabile rapidamente, via microUSB Type-C, alla velocità di 18W.